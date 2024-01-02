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Протести у Нідерландах на новорічну ніч — стало відомо, як покарали мітингарів

2 січня 2024 02:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Протести у Нідерландах на новорічну ніч — стало відомо, як покарали мітингарів
Люди на протесті у Нідерландах. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення. Внаслідок інциденту поліція заарештувала понад 200 мітингарів.

Про це пише Reuters.

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Під час протесту невдоволені атакували Нідерланди феєрверками та камінням. Десятки правоохоронців отримали поранення.

"Поліція в Роттердамі заявила, що там було підпалено понад 100 автомобілів та інших транспортних засобів, тоді як в Амстердамі, Гаазі та інших містах для розгону жорстоких натовпів були потрібні загони спецназу", — написали у повідомленні.

Для допомоги правоохоронцям долучилися спецпризначенці, які допомагали пожежним бригадам.

"У місті Гарлем 19-річний чоловік помер від травм, отриманих під час інциденту з феєрверками незадовго до опівночі в неділю", — повідомила поліція.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Нідерландів Мартін Вайнен, заявив, що Нідерланди повинні готуватися до війни з Росіією. Він навів приклади країн Балтії та Скандинавії, які до цього поступово готуються. 

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