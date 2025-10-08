Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Прорыв в науке — названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Прорыв в науке — названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:53
Нобелевскую премию по химии получили ученые из Японии Австралии и США
На экране изображены лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года. Фото: REUTERS/Tom Little

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2025 года стали Сусуму Китагава из Университета Киото (Япония), Ричард Робсон из Университета Мельбурна (Австралия) и Омар Яги из Калифорнийского университета (США). Как объявил Нобелевский комитет, ученые отмечены "за развитие металлоорганических каркасов" — открытие, которое в корне изменило подходы к хранению, очистке и улавливанию газов.

Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Чем важен научный прорыв химиков, которых отметили Нобелевской премией

Исследования лауреатов касаются создания особых молекулярных структур с большими полостями, сквозь которые могут проходить газы и другие химические соединения. Эти так называемые металлоорганические каркасы (Metal-Organic Frameworks, MOF) являются чрезвычайно пористыми материалами, которые сочетают свойства металлов и органических молекул. Благодаря своему строению они способны избирательно улавливать или удерживать различные вещества.

null
Лауреаты Нобелевской премии по химии. Фото: NobelPrize/X

Сфера применения таких структур чрезвычайно широка. Металлоорганические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха в засушливых регионах, улавливания углекислого газа из атмосферы, хранения токсичных газов и даже для катализа сложных химических реакций. Это открытие открывает новые возможности для экологически безопасных технологий и стало основой для развития новой отрасли материаловедения.

Работы трех ученых дали старт созданию поколения "умных материалов", которые могут менять свои свойства в зависимости от условий окружающей среды. Именно это делает металлоорганические каркасы перспективными для использования в сфере энергетики, фармацевтики и химического производства.

Также стало известно о лауреатах Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытие периферической иммунной толерантности.

А еще эту престижную научную награду получили трое физиков за весомые исследования квантовой механики.

наука ученые Нобелевская премия исследование химия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации