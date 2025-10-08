Нобелевскую премию по химии получили ученые из Японии Австралии и США

На экране изображены лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года. Фото: REUTERS/Tom Little

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2025 года стали Сусуму Китагава из Университета Киото (Япония), Ричард Робсон из Университета Мельбурна (Австралия) и Омар Яги из Калифорнийского университета (США). Как объявил Нобелевский комитет, ученые отмечены "за развитие металлоорганических каркасов" — открытие, которое в корне изменило подходы к хранению, очистке и улавливанию газов.

Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в соцсети X.

Чем важен научный прорыв химиков, которых отметили Нобелевской премией

Исследования лауреатов касаются создания особых молекулярных структур с большими полостями, сквозь которые могут проходить газы и другие химические соединения. Эти так называемые металлоорганические каркасы (Metal-Organic Frameworks, MOF) являются чрезвычайно пористыми материалами, которые сочетают свойства металлов и органических молекул. Благодаря своему строению они способны избирательно улавливать или удерживать различные вещества.

Лауреаты Нобелевской премии по химии. Фото: NobelPrize/X

Сфера применения таких структур чрезвычайно широка. Металлоорганические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха в засушливых регионах, улавливания углекислого газа из атмосферы, хранения токсичных газов и даже для катализа сложных химических реакций. Это открытие открывает новые возможности для экологически безопасных технологий и стало основой для развития новой отрасли материаловедения.

Работы трех ученых дали старт созданию поколения "умных материалов", которые могут менять свои свойства в зависимости от условий окружающей среды. Именно это делает металлоорганические каркасы перспективными для использования в сфере энергетики, фармацевтики и химического производства.

Также стало известно о лауреатах Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытие периферической иммунной толерантности.

А еще эту престижную научную награду получили трое физиков за весомые исследования квантовой механики.