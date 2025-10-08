Відео
Україна
Прорив в науці — названо лауреатів Нобелівської премії з хімії

Прорив в науці — названо лауреатів Нобелівської премії з хімії

Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:53
Нобелівську премію з хімії отримали вчені з Японії Австралії та США
На екрані зображено лауреатів Нобелівської премії з хімії 2025 року. Фото: REUTERS/Tom Little

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року стали Сусуму Кітагава з Університету Кіото (Японія), Річард Робсон з Університету Мельбурна (Австралія) та Омар Ягі з Каліфорнійського університету (США). Як оголосив Нобелівський комітет, науковців відзначено "за розвиток металоорганічних каркасів" — відкриття, яке докорінно змінило підходи до зберігання, очищення та уловлювання газів.

Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії у соцмережі X.

Читайте також:

Чим важливий науковий прорив хіміків, яких відзначили Нобелівською премією

Дослідження лауреатів стосуються створення особливих молекулярних структур із великими порожнинами, крізь які можуть проходити гази та інші хімічні сполуки. Ці так звані металоорганічні каркаси (Metal-Organic Frameworks, MOF) є надзвичайно пористими матеріалами, які поєднують властивості металів і органічних молекул. Завдяки своїй будові вони здатні вибірково вловлювати або утримувати різні речовини.

Лауерати Нобелівської премії з хімії. Фото: NobelPrize/X

Сфера застосування таких структур надзвичайно широка. Металоорганічні каркаси можуть використовуватися для збору води з повітря в посушливих регіонах, уловлювання вуглекислого газу з атмосфери, зберігання токсичних газів і навіть для каталізу складних хімічних реакцій. Це відкриття відкриває нові можливості для екологічно безпечних технологій і стало основою для розвитку нової галузі матеріалознавства.

Роботи трьох учених дали старт створенню покоління "розумних матеріалів", які можуть змінювати свої властивості залежно від умов довкілля. Саме це робить металоорганічні каркаси перспективними для використання у сфері енергетики, фармацевтики та хімічного виробництва.

Також стало відомо про лауреатів Нобелівської премії у сфері фізіології та медицини за відкриття периферичної імунної толерантності.

А ще цю престижну наукову нагороду отримали троє фізиків за вагомі дослідження квантової механіки.

наука вчені Нобелівська премія дослідження хімія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
