Нобелівську премію з хімії отримали вчені з Японії Австралії та США

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року стали Сусуму Кітагава з Університету Кіото (Японія), Річард Робсон з Університету Мельбурна (Австралія) та Омар Ягі з Каліфорнійського університету (США). Як оголосив Нобелівський комітет, науковців відзначено "за розвиток металоорганічних каркасів" — відкриття, яке докорінно змінило підходи до зберігання, очищення та уловлювання газів.

Дослідження лауреатів стосуються створення особливих молекулярних структур із великими порожнинами, крізь які можуть проходити гази та інші хімічні сполуки. Ці так звані металоорганічні каркаси (Metal-Organic Frameworks, MOF) є надзвичайно пористими матеріалами, які поєднують властивості металів і органічних молекул. Завдяки своїй будові вони здатні вибірково вловлювати або утримувати різні речовини.

Сфера застосування таких структур надзвичайно широка. Металоорганічні каркаси можуть використовуватися для збору води з повітря в посушливих регіонах, уловлювання вуглекислого газу з атмосфери, зберігання токсичних газів і навіть для каталізу складних хімічних реакцій. Це відкриття відкриває нові можливості для екологічно безпечних технологій і стало основою для розвитку нової галузі матеріалознавства.

Роботи трьох учених дали старт створенню покоління "розумних матеріалів", які можуть змінювати свої властивості залежно від умов довкілля. Саме це робить металоорганічні каркаси перспективними для використання у сфері енергетики, фармацевтики та хімічного виробництва.

