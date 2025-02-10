В Украине испытывают новый комплекс лазерного оружия для поражения "Шахедов" — "Тризуб"

Лазерное оружие работает по целям ночью. Фото иллюстративное: Lockheed Martin

Украина является одной из пяти стран, где разработали и испытывают лазерное оружие. В течение нескольких месяцев украинские изобретатели создали комплекс "Тризуб". В дальнейшем его планируют использовать для борьбы с российскими БпЛА типа "Шахед".

Об этом в интервью 8 февраля сообщил командующий сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

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По словам военного, "Тризуб" уже проходит испытания и доказывает свою эффективность, ведь может прожигать даже металл и сбивать самолеты.

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений мы могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов и других мест нашего населения", — отметил Сухаревский.

Также он добавил, что вскоре вскоре наряду с привычными пулеметами и тепловизорами, которыми сбивают "Шахеды", будет такая же машина, но уже с лазером.

"Можем констатировать, что сегодня Украина является пятой страной, если я не ошибаюсь, которая может сказать, что у нее есть лазер. Сегодня мы уже на высоте более двух километров этим лазером можем сбивать самолеты", — подытожил командующий сил беспилотных систем.

Напомним, по подсчетам Технологических Сил Украины, украинские разработчики в течение 2024 года могли бы изготовить более 1,7 миллиона единиц вооружения. Этого не произошло, поэтому еще не поступали заказы от государства.

Также мы сообщали, что Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 198 миллионов евро. В общей сложности с начала полномасштабной войны Финляндия передала украинцам вооружение на сумму 2,5 миллиарда евро.