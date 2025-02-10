В Україні випробовують новий комплекс лазерної зброї для ураження "Шахедів" — "Тризуб"

Лазерна зброя працює по цілях уночі. Фото ілюстративне: Lockheed Martin

Україна є однією з п'ятьох країн, де розробили й випробовують лазерну зброю. Упродовж кількох місяців українські винахідники створили комплекс "Тризуб". У подальшому його планують використовувати для боротьби з російськими БпЛА типу "Шахед".

Про це в інтерв'ю 8 лютого повідомив командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

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За словами військового, "Тризуб" уже проходить випробування й доводить свою ефективність, адже може пропалювати навіть метал і збивати літаки.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень ми могли збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об'єктів та інших місць нашого населення", — зазначив Сухаревський.

Також він додав, що незабаром незабаром поряд зі звичними кулеметами та тепловізорами, якими збивають "Шахеди", буде така ж сама машина, але вже з лазером.

"Можемо констатувати, що сьогодні Україна є п'ятою країною, якщо я не помиляюся, яка може сказати, що в неї є лазер. Сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри цим лазером можемо збивати літаки", — підсумував командувач сил безпілотних систем.

Нагадаємо, за підрахунками Технологічних Сил України, українські розробники впродовж 2024 року могли б виготовити понад 1,7 мільйона одиниць озброєння. Цього не сталося, тому ще не надходили замовлення від держави.

Також ми повідомляли, що Фінляндія надасть України новий пакет військової допомоги вартістю 198 мільйонів євро. Загалом від початку повномасштабної війни Фінляндія передала українцям озброєння на суму 2,5 мільярда євро.