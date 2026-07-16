Прокопенко заявил, что Клименко способен навести порядок в мобилизации и работе ТЦК

Игорь Клименко. Фото: МВД

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Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко поддержал кандидатуру Игоря Клименко на пост министра обороны. По его мнению, действующий глава МВД обладает необходимым опытом для реформирования системы мобилизации и работы территориальных центров комплектования.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Командир "Азова" выразил поддержку Клименко

Прокопенко также поблагодарил Михаила Федорова за работу на посту министра обороны. По словам военного, за короткое время тот реализовал ряд важных решений, которые укрепили обороноспособность Украины и ослабили военный потенциал России.

Пост Дениса Прокопенко. Фото: Facebook/Денис Прокопенко

Говоря об Игоре Клименко, командир "Азова" отметил, что тот еще на посту министра внутренних дел активно занимался фронтовыми вопросами, поддерживал переход украинской армии на корпусную систему и уделял внимание обеспечению подразделений Национальной гвардии.

"Игорь Клименко также обладает достаточным опытом и разбирается в налаживании процессов, чтобы навести порядок в вопросах мобилизации и работы ТЦК — одном из критически важных для нашей армии на сегодняшний день", — подчеркнул Прокопенко.

Отдельно военный ответил критикам, которые называют дисциплину в украинской армии "советщиной".

"Да, в "Азове" тоже существует дисциплина — у нас тоже застилают кровати и чистят зубы", — сказал он.

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