Производит FPV-дроны для армии РФ: взорвалось авто гендиректора "Уралдронзавода"

Автомобиль после взрыва. Фото: росСМИ

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Свердловской области России взорвался автомобиль, в котором, по предварительным данным, находился генеральный директор компании "Уралдронзавод" Владимир Ткачук. Российские СМИ сообщают о тяжелых ранениях чиновника, однако некоторые источники утверждают, что он погиб.

Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Автомобиль взорвался под Екатеринбургом

По имеющейся информации, автомобиль Mercedes взорвался недалеко от Екатеринбурга. Источник российского государственного агентства ТАСС утверждает, что Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. В то же время собеседник издания "Коммерсант-Урал" сообщил о его гибели.

После взрыва правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

Компания "Уралдронзавод" была основана в 2022 году. Она специализируется на производстве FPV-дронов "Упир", которые российские военные используют во время войны против Украины. В сентябре 2024 года Владимир Ткачук лично представил беспилотник "Упир" российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел взрыв во время закрытого банкета. По последним данным, погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, среди пострадавших могла быть 25-летняя Мария Чайко — дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко. Официального подтверждения этой информации пока нет.