Производят ракеты для системы Patriot: Зеленский встретился с командой компании Lockheed Martin

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с командой американской компании Lockheed Martin 28 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили развитие сотрудничества, совместное производство и обмен технологиями. Украинский лидер подчеркнул, что команды уже работают над конкретными решениями по укреплению оборонного потенциала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского во вторник, 28 июля.

Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin

Владимир Зеленский отметил, что Lockheed Martin является одним из ключевых оборонных предприятий США, с которым Украина уже давно сотрудничает. Компания производит, в частности, ракеты ATACMS, системы HIMARS, истребители F-16, а также ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

По словам президента, в ходе встречи стороны обсудили возможности расширения взаимодействия, в частности в сфере совместного производства вооружений и передачи технологий.

Зеленский подчеркнул, что Украина обладает собственным опытом и разработками, которыми может делиться с партнерами, помогающими государству в защите от российской агрессии. Он также сообщил, что украинская и американская команды уже работают над конкретными шагами по реализации будущих проектов.

В своём сообщении президент Украины отдельно отметил важность сотрудничества в сфере систем Patriot и других оборонных комплексов. Зеленский поблагодарил американскую компанию за поддержку и помощь Украине.

"Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin — одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

Сегодня мы обсудили дальнейшее развитие нашего сотрудничества — совместное производство и обмен технологиями. Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни. Говорили о наших совместных возможностях в отношении систем Patriot и других систем. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите жизней. Спасибо за поддержку и всю помощь!", — сообщил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 28 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили итоги контактов в США, дальнейшие дипломатические шаги и подготовку к важным встречам в августе. Также речь шла об усилении защиты Украины от российских атак и потребностях Сил обороны.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля 2026 года. Лидеры обсудили возможность производства перехватчиков для систем Patriot и другие решения по укреплению обороны Украины. Также стороны договорились активизировать дипломатический процесс и дальнейшее взаимодействие команд.