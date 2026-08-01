Прогноз погоды на завтра: синоптики предупредили, где температура достигнет +38 °C

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В воскресенье, 2 августа, в Украине сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, лишь вечером местами в Прикарпатье и на Волыни возможны кратковременные грозовые дожди. Местами температура воздуха поднимется до +38 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Самая жаркая погода 2 августа будет на западе страны

В западных областях днём воздух прогреется до +33...+38 °C, а ночью температура составит +16...+21 °C. Лишь вечером на Прикарпатье и Волыни местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Прогноз погоды на 2 августа. Фото: meteopost

На севере страны будет преобладать сухая и жаркая погода. Ночью прогнозируется +14...+19 °C, днём — +29...+34 °C.

В центральных областях также будет солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, а днём — +31...+36 °C.

На юге Украины и в Крыму под влиянием антициклона сохранится сухая погода. Ночью ожидается +17...+22 °C, днём — +30...+35 °C.

В восточных областях осадков также не прогнозируется. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 °C, днем — от +28 до +33 °C.

Ветер по всей территории Украины будет слабым, переменного направления, со скоростью 3–8 м/с.

Как писали Новини.LIVE, в августе длительных и сильных магнитных бурь не прогнозируется, однако возможны несколько периодов повышенной геомагнитной активности. По предварительным данным, слабые или умеренные возмущения ожидаются 5–7, 13–15, 21–23 и 29–31 августа. Метеозависимым людям рекомендуют в эти дни больше отдыхать, поддерживать водный баланс и избегать переутомления.

Также Новини.LIVE сообщали, что август 2026 года в Украине ожидается жарче климатической нормы: среднемесячная температура будет на 1–3 °C выше, а осадков прогнозируют меньше обычного. Самая сильная жара ожидается на юге и востоке страны, где в отдельные дни столбики термометров могут подняться до +41 °C. Во второй половине месяца местами пройдут грозы и ливни, а к концу августа температура постепенно снизится до комфортных значений.