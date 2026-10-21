Продолжаю исполнять свои обязанности: Пышный об обысках НАБУ
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный подтвердил, что детективы НАБУ провели обыски. Он заявил, что следственные действия не касались деятельности регулятора или его работы на должности. Сообщается, что в ходе обысков не было обнаружено доказательств правонарушений со стороны его или сотрудников НБУ.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Facebook.
Глава НБУ подтвердил обыски НАБУ
Андрей Пышный отметил, что обыски НАБУ стали для него "новым опытом". Он пояснил, что решил лично прокомментировать ситуацию, поскольку следственные действия проходили в рабочем помещении учреждения и уже привлекли немало внимания.
"Согласно постановлению суда, уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности Национального банка Украины, ни моей служебной деятельности в должности его председателя. Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами", — написал он.
По его словам, по результатам обысков НАБУ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении Андреем Пышным или другими сотрудниками НБУ правонарушений.
Пышный заявил о готовности сотрудничать со следствием
Отдельно Андрей Пышный заявил, что уважает работу НАБУ и САП и поддерживает их независимость как антикоррупционных органов.
"Готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона", — добавил он.
По его мнению, независимость и институциональная способность Национального банка имеют столь же принципиальное значение, как и НАБУ. Особенно когда эти события разворачиваются в условиях войны в Украине и "стабильность финансовой системы имеет критическое значение".
"Независимость государственных институтов предполагает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона", — написал Пышный.
Известно, что Андрей Пышный продолжает исполнять обязанности главы НБУ. Он также заявил, что не намерен вступать в публичные дискуссии с авторами предположений и "теорий заговора относительно обысков". При этом он назвал свои неизменные приоритеты:
"Убежден, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле. Продолжаю исполнять свои обязанности главы Национального банка Украины. Мои приоритеты неизменны: макрофинансовая стабильность, устойчивость банковской системы и защита институциональной независимости НБУ", — заключил он.
Мы писали, что анонимные источники сообщали, что обыски НАБУ прошли именно у главы НБУ Андрея Пышного, это также подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. Антикоррупционные органы заинтересовались деятельностью этого учреждения.
Новини.LIVE сообщали, что адвокат Татьяна Козаченко эксклюзивно заявила в прямом эфире, что обыски НАБУ в Нацбанке не угрожают украинцам напрямую. По её словам, НБУ является крупным учреждением, его деятельность не зависит от отдельных должностных лиц.