Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный подтвердил, что детективы НАБУ провели обыски. Он заявил, что следственные действия не касались деятельности регулятора или его работы на должности. Сообщается, что в ходе обысков не было обнаружено доказательств правонарушений со стороны его или сотрудников НБУ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Facebook.

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Глава НБУ подтвердил обыски НАБУ

Андрей Пышный отметил, что обыски НАБУ стали для него "новым опытом". Он пояснил, что решил лично прокомментировать ситуацию, поскольку следственные действия проходили в рабочем помещении учреждения и уже привлекли немало внимания.

"Согласно постановлению суда, уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности Национального банка Украины, ни моей служебной деятельности в должности его председателя. Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами", — написал он.

По его словам, по результатам обысков НАБУ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении Андреем Пышным или другими сотрудниками НБУ правонарушений.

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Пышный заявил о готовности сотрудничать со следствием

Отдельно Андрей Пышный заявил, что уважает работу НАБУ и САП и поддерживает их независимость как антикоррупционных органов.

"Готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона", — добавил он.

По его мнению, независимость и институциональная способность Национального банка имеют столь же принципиальное значение, как и НАБУ. Особенно когда эти события разворачиваются в условиях войны в Украине и "стабильность финансовой системы имеет критическое значение".

"Независимость государственных институтов предполагает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона", — написал Пышный.

Известно, что Андрей Пышный продолжает исполнять обязанности главы НБУ. Он также заявил, что не намерен вступать в публичные дискуссии с авторами предположений и "теорий заговора относительно обысков". При этом он назвал свои неизменные приоритеты:

"Убежден, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле. Продолжаю исполнять свои обязанности главы Национального банка Украины. Мои приоритеты неизменны: макрофинансовая стабильность, устойчивость банковской системы и защита институциональной независимости НБУ", — заключил он.

Пост Андрея Пышного. Скриншот: Facebook

Мы писали, что анонимные источники сообщали, что обыски НАБУ прошли именно у главы НБУ Андрея Пышного, это также подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. Антикоррупционные органы заинтересовались деятельностью этого учреждения.

Новини.LIVE сообщали, что адвокат Татьяна Козаченко эксклюзивно заявила в прямом эфире, что обыски НАБУ в Нацбанке не угрожают украинцам напрямую. По её словам, НБУ является крупным учреждением, его деятельность не зависит от отдельных должностных лиц.