Очільник НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Очільник Нацбанку України Андрій Пишний підтвердив, що детективи НАБУ провели обшуки. Він заявив, що слідчі дії не стосувалися діяльності регулятора чи його роботи на посаді. Повідомляється, що під час обшуків не виявили доказів правопорушень з боку нього або працівників НБУ.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на його допис у Facebook.

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Голова НБУ підтвердив обшуки НАБУ

Андрій Пишний зазначив, що обшуки НАБУ стали для нього "новим досвідом". Він пояснив, що вирішив особисто прокоментувати ситуацію, оскільки слідчі дії відбувалися в робочому просторі установи та вже привернули чималу увагу.

"Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його Голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами", — написав він.

За його словами, за результатами обшуків НАБУ не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення Андрієм Пишним чи інших службовців НБУ правопорушень.

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Пишний заявив про готовність співпрацювати зі слідством

Окремо Андрій Пишний заявив, що поважає роботу НАБУ та САП та підтримує їх незалежність як антикорупційних органів.

"Готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону", — додав він.

На його думку, незалежність та інституційна спроможність Національного банку є принциповою так само як і НАБУ. Особливо, коли ці події розвиваються під час війни в Україні та "стабільність фінансової системи має критичне значення".

"Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону", — написав Пишний.

Відомо, що Андрій Пишний продовжує виконувати обов'язки очільника НБУ. Він також заявив, що не має наміру вступати в публічні дискусії з авторами припущень і "теорій змови щодо обшуків". Та назвав свої незмінні пріоритети:

"Переконаний, що всі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині. Продовжую виконувати свої обов’язки Голови Національного банку України. Мої пріоритети незмінні: макрофінансова стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності НБУ", — завершив він.

Допис Андрія Пишного. Скриншот: Facebook

Ми писали, що анонімні джерела інформували, що обшуки НАБУ пройшли саме в очільника НБУ Андрія Пишного, це також підтвердив нардеп Ярослав Железняк. Антикорупційні органи зацікавились діяльністю цієї установи.

Новини.LIVE інформували, що адвокатка Тетяна Козаченко ексклюзивно заявила в прямому ефірі, що обшуки НАБУ в Нацбанку не загрожують українцям безпосередньо. За її словами, НБУ є великою інституцією, її діяльність не залежить від окремих посадовців.