Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

Обшуки НАБУ в Нацбанку не повинні вплинути на роботу регулятора та створювати ризики для громадян. Відомо, що НБУ є великою інституцією, діяльність якої не залежить від окремих посадовців.

Про це в ефірі День.LIVE ексклюзивно заявила адвокатка Тетяна Козаченко.

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Адвокатка пояснила, що означають обшуки в НБУ

Тетяна Козаченко повідомила свою думку в прямому ефірі Новини.LIVE щодо його обшуків НАБУ у Нацбанку. Вона повідомила, що Нацбанк України "не є однією особою". Вона нагадала, що це інституція, ціла структура з вагомими дисциплінами, прописаними дискретіями відповідних посадовців. Повідомляється, що більшості випадків ніщо не може впливати на роботу Нацбанку. Далі вона прокоментувала сам обшук:

"Обшук — це слідча дія, передбачена Кримінальним процесуальним кодексом, яка проводиться для отримання доказів у межах кримінального провадження", — пояснила адвокатка.

Козаченко розкритикувала посилення банківських перевірок

Водночас адвокатка звернула увагу на посилення банківських перевірок після скандалу із заставами у справі Sense Bank. За словами Тетяни Козаченко, додаткові перевірки суттєво ускладнили внесення застав за судовими рішеннями в різних регіонах України.

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"Ми розуміємо, що три місяці назад був величезний скандал, який був пов'язаний з Sense Bank. Наслідок того, що була підозра і зараз є розслідування щодо легалізації 150 мільйонів гривень", — сказала вона.

Козаченко додала, що така публічність справ, може нашкодити, адже Нацбанк заблокував внесення всіх застав на території України.

"Не треба їх перетворювати в шоу", — наголосила адвокатка.

Ми писали, що Національне антикорупційне бюро України підтвердило обшуки у Нацбанку. Інші обшуки відбувалась в одного із співробітників, водночас зазначено, що станом на зараз жодну особу не затримано.

Новини.LIVE інформували, що деякі джерела повідомляють, що НАБУ провели обшуки в очільника Нацбанку Андрія Пишного. Таку інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.