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Главная Новости дня Обыски в НБУ не представляют угрозы для украинцев: адвокат

Обыски в НБУ не представляют угрозы для украинцев: адвокат

Ua ru
21 октября 2026 19:37
Эксклюзив
Адвокат заявила, что обыски в НБУ не представляют угрозы для украинцев НАБУ
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Обыски НАБУ в Нацбанке не должны повлиять на работу регулятора и создавать риски для граждан. Известно, что НБУ — крупная организация, деятельность которой не зависит от отдельных должностных лиц.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно заявила адвокат Татьяна Козаченко.

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Адвокат объяснила, что означают обыски в НБУ

Татьяна Козаченко высказала свое мнение в прямом эфире Новини.LIVE относительно обысков НАБУ в Нацбанке. Она сообщила, что Нацбанк Украины "не является одним лицом". Она напомнила, что это институт, целая структура с весомыми полномочиями, прописанными дискреционными полномочиями соответствующих должностных лиц. Сообщается, что в большинстве случаев ничто не может повлиять на работу Нацбанка. Далее она прокомментировала сам обыск:

"Обыск — это следственное действие, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом, которое проводится для получения доказательств в рамках уголовного производства", — пояснила адвокат.

Козаченко раскритиковала ужесточение банковских проверок

В то же время адвокат обратила внимание на ужесточение банковских проверок после скандала с залогами по делу Sense Bank. По словам Татьяны Козаченко, дополнительные проверки существенно затруднили внесение залогов по судебным решениям в разных регионах Украины.

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"Мы понимаем, что три месяца назад разразился огромный скандал, связанный с Sense Bank. Это стало следствием того, что возникло подозрение и сейчас ведется расследование по факту легализации 150 миллионов гривен", — сказала она.

Козаченко добавила, что такая огласка дел может навредить, ведь Нацбанк заблокировал внесение всех залогов на территории Украины.

"Не нужно превращать их в шоу", — подчеркнула адвокат.

Мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обысков в Нацбанке. Другие обыски проходили у одного из сотрудников, при этом отмечается, что на данный момент ни одно лицо не задержано.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным некоторых источников, НАБУ провело обыски у главы Нацбанка Андрея Пышного. Эту информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.

НБУ НАБУ Украина расследование адвокат детективы НАБУ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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