Главная Новости дня Продавали "отсрочки" за взятку — что грозит фигурантам в суде

Продавали "отсрочки" за взятку — что грозит фигурантам в суде

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 05:15
Суд может лишить свободы двух одесситов, которые продавали отсрочки от мобилизации
Задержание одного из фигурантов. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе передали в суд обвинительный акт в отношении двух жителей города, которых подозревают в вымогательстве средств за незаконное оформление отсрочки от мобилизации. Если содеянное подтвердится, мужчинам грозит суровое наказание. 

Об этом в Telegram сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, двое мужчин предложили военнообязанному помощь в незаконном получении отсрочки от мобилизации. Они уверяли, что имеют нужные связи в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и могут организовать оформление документов на основании якобы ухода за отцом.

За свои услуги обвиняемые требовали 11 тысяч долларов. В июле 2025 года их задержали во время передачи первой части суммы — 5 тысяч долларов. Все это произошло вблизи одного из жилых массивов Одессы.

Решение суда

Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, одновременно определив возможность внесения залога, которой оба воспользовались. В случае доказательства вины мужчинам грозит до пяти лет заключения.

Напомним, недавно мы писали, что жителя Виноградовского района судили за повторную попытку незаконно переправить уклониста за границу. За содеянное его посадили за решетку.

Также мы информировали, что в Ровенской области судили мужчину, который сливал данные о местонахождении ТЦК.

суд мобилизация война в Украине отсрочка Бронь от мобилизации судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
