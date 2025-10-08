Суд может лишить свободы двух одесситов, которые продавали отсрочки от мобилизации

Задержание одного из фигурантов. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе передали в суд обвинительный акт в отношении двух жителей города, которых подозревают в вымогательстве средств за незаконное оформление отсрочки от мобилизации. Если содеянное подтвердится, мужчинам грозит суровое наказание.

Об этом в Telegram сообщает Одесская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, двое мужчин предложили военнообязанному помощь в незаконном получении отсрочки от мобилизации. Они уверяли, что имеют нужные связи в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и могут организовать оформление документов на основании якобы ухода за отцом.

За свои услуги обвиняемые требовали 11 тысяч долларов. В июле 2025 года их задержали во время передачи первой части суммы — 5 тысяч долларов. Все это произошло вблизи одного из жилых массивов Одессы.

Решение суда

Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, одновременно определив возможность внесения залога, которой оба воспользовались. В случае доказательства вины мужчинам грозит до пяти лет заключения.

