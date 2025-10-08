Суд може позбавити волі двох одеситів,, які продавали відстрочки від мобілізації

Затримання одного з фігурантів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі передали до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців міста, яких підозрюють в вимагання коштів за незаконне оформлення відстрочки від мобілізації. Якщо скоєне підтвердиться, чоловікам загрожує суворе покарання.

Про це у Telegram повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, двоє чоловіків запропонували військовозобов’язаному допомогу в незаконному отриманні відстрочки від мобілізації. Вони запевняли, що мають потрібні зв’язки в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й можуть організувати оформлення документів на підставі нібито догляду за батьком.

За свої послуги обвинувачені вимагали 11 тисяч доларів. У липні 2025 року їх затримали під час передачі першої частини суми — 5 тисяч доларів. Все це відбулось поблизу одного з житлових масивів Одеси.

Рішення суду

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, водночас визначивши можливість внесення застави, якою обидва скористалися. У разі доведення провини чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення.

