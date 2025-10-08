Відео
Головна Новини дня Продавали "відстрочки" за хабар — що загрожує фігурантам у суді

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 05:15
Суд може позбавити волі двох одеситів,, які продавали відстрочки від мобілізації
Затримання одного з фігурантів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі передали до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців міста, яких підозрюють в вимагання коштів за незаконне оформлення відстрочки від мобілізації. Якщо скоєне підтвердиться, чоловікам загрожує суворе покарання.

Про це у Telegram повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, двоє чоловіків запропонували військовозобов’язаному допомогу в незаконному отриманні відстрочки від мобілізації. Вони запевняли, що мають потрібні зв’язки в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й можуть організувати оформлення документів на підставі нібито догляду за батьком.

За свої послуги обвинувачені вимагали 11 тисяч доларів. У липні 2025 року їх затримали під час передачі першої частини суми — 5 тисяч доларів. Все це відбулось поблизу одного з житлових масивів Одеси.

Рішення суду

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, водночас визначивши можливість внесення застави, якою обидва скористалися. У разі доведення провини чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мешканця Виноградівського району судили за повторну спробу незаконно переправити ухилянта за кордон. За скоєне його посадили за ґрати.

Також ми інформували, що у Рівненській області судили чоловіка, який зливав дані про місцезнаходження ТЦК.

суд мобілізація війна в Україні відстрочка Бронь від мобілізації судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
