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Назначен государственный секретарь Минобороны — кто им стал

15 апреля 2025 16:29
Анастасия Писаненко - редактор
Иван Сопига назначен Государственным секретарем Минобороны Украины
Иван Сопига. Фото: Острожская академия
Анастасия Писаненко - редактор

Кабинет Министров Украины назначил Ивана Сопигу Государственным секретарем Министерства обороны Украины. Он имеет большой опыт в государственной службе.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Telegram во вторник, 15 апреля.

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Что известно о назначении Ивана Сопиги

"По моему представлению Кабинет Министров Украины назначил Ивана Сопигу Государственным секретарем Министерства обороны Украины", — написал он.

Как отметил Умеров, Иван Сопига — профессиональный управленец с более чем 11-летним опытом государственной службы. Имеет основательное образование в области политологии, финансов и публичного управления, которое получал в Национальном университете "Острожская академия" и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Прошел путь от специалиста местного самоуправления до руководящих должностей в Секретариате Кабинета Министров и Министерстве внутренних дел.

Министр добавил, что до назначения Сопига работал директором Департамента документооборота и контроля МВД.

"Уверен, что его опыт, системность и знания станут важной опорой для организации эффективной работы Министерства обороны в условиях военного времени", — подчеркнул Умеров.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской ОГА Владимира Артюха. Также это решение подтвердило правительство.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов назначил новую руководительницу Киевской районной администрации Марину Лозовенко.

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