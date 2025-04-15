Івана Сопігу призначено Державним секретарем Міноборони України

Іван Сопіга. Фото: Острозька академія

Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу Державним секретарем Міністерства оборони України. Він має великий досвід у державній службі.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Telegram у вівторок, 15 квітня.

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Що відомо про призначення Івана Сопіги

"За моїм поданням Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу Державним секретарем Міністерства оборони України", — написав він.

Як зазначив Умєров, Іван Сопіга — професійний управлінець із понад 11-річним досвідом державної служби. Має ґрунтовну освіту в галузі політології, фінансів та публічного управління, яку здобував у Національному університеті "Острозька академія" та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

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Пройшов шлях від фахівця місцевого самоврядування до керівних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів та Міністерстві внутрішніх справ.

Міністр додав, що до призначення Сопіга працював директором Департаменту документообігу та контролю МВС.

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"Упевнений, що його досвід, системність і знання стануть важливою опорою для організації ефективної роботи Міністерства оборони в умовах воєнного часу", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сумської ОВА Володимира Артюха. Також це рішення підтвердив уряд.

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До цього мер Одеси Геннадій Труханов призначив нову очільницю Київської районної адміністрації Марину Лозовенко.

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