С Новым годом 2024 — самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Поздравления с Новым годом 2024 — красиво и от всей души
Сегодня украинцы будут встречать Новый 2024 год. Когда куранты пробьют двенадцать часов, каждый загадает желание. У всех граждан Украины желание только одно — победить агрессора и начать восстанавливать нашу свободную и независимую страну. В этот день мы, как всегда, будем обмениваться подарками и искренними поздравлениями. А нашим защитникам и защитницам будем желать выдержки, силы, здоровья и возвращения домой.
Новини.LIVE собрали лучшие и искренние поздравления на Новый год 2024 в прозе, стихах и открытках, которые поднимут настроение и согреют сердца близким, родным, друзьям, знакомым и коллегам.
Поздравления с Новым годом 2024 в стихах на украинском языке
Народе мій рідний, у ніч новорічну —
Добробуту, щастя і слави довічно!
Щоб рід український прославив планету!
Бажаємо кожному нового злету!
Щоб кожну оселю засіяли житлом,
Щоб краще й заможніше всім стало жити!
Щоб мрії здійснились, роки додавались,
Щоб в кожній родині весілля гулялись!
Замети усмішок, хурделиці сміху,
Застілля святкового всім нам на втіху.
***
В рік Дракона лише смійся!
Подружися з ним — не бійся!
Тебе нехай він не лякає,
Тобі лиш щастя присилає!
З Новим роком!
***
Скоро прийде Новий рік
Завітає на поріг
І покриє снігом всіх,
І лунатиме знов сміх.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя кожному бажаю,
Сил, наснаги та надії,
Щоб здійснилися всі мрії.
***
Принесе Дракон на крилах
Хай удачу та успіх!
У будинку хай частіше
Лине лиш дитячий сміх!
***
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
***
З Дракона роком я вітаю,
Здоров’я, щастя побажаю,
Веселих до не можу днів,
Прегарних і ласкавих слів.
Вина шампанського п’янкого,
Цілунків від свого коханого,
В роботі успіхів шалених,
В кишені папірців зелених.
Мандрівок різних до несхочу,
Я б теж поїздив — дуже хочу.
Не знаю, що ще побажати,
Хоча — навчись удар тримати,
Біду легенько обійти
І щастя своїм розумом знайти.
***
Дай Боже вам любові та тепла,
Добра в сім'ї та затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі та веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Ми щиро і сердечно вас вітаєм!
***
З Новим роком йдем до хати,
Щоб Вам щастя побажати!
Від Миколи до Миколи,
Щоб не кашляли ніколи,
Щоб не було сварки в хаті
Ані снігу на загаті.
Хай зростає зарплатня
В році новому щодня.
І забудьте всі мороки!
З Новим щастям!
З Новим Роком!
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.
***
Є ніч чарівна раз на рік,
Коли на склі мороз малює квіти.
І попри вік,
Ми віримо в дива, неначе діти.
Я з Новим роком всіх вітаю!
Нехай несе він радість і надію.
Здоров’я всім міцного побажаю,
Ніколи не втрачайте свою мрію.
Погане хай лишається з минулим:
Всі біди, лихо, горе і поразки.
Наступний рік нехай буде щасливим,
І кожен день дарує нову казку.
***
Нехай любов цвіте під вашим дахом
Живіть без бід, без помилок, без страху!
Живіть, немов у безтурботній казці!
В родинній посмішці, у Божій ласці!
Відчуйте чарівні ангельські кроки
Бо вас весь світ вітає з Новим роком!
Поздравления с Новым годом 2024 в прозе
Дорогой друг, поздравляю тебя с Новым годом 2024! Пусть грядущий год исполнит главное желание миллиона украинцев — принесет нашей стране победу и долгожданный мир. Тебе лично пожелаю выдержки и несокрушимого духа. Вместе преодолеем все!
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Поздравляю с наступающим 2024 годом! Этот год подарит нам всем победу и покой. Я желаю, чтобы и тебя сопровождал успех, уют и гармония! Больше положительных эмоций, радостных ситуаций, приятных сюрпризов, денежных поступлений.
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Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, тревоги и страхи, а принесет нам стойкость, веру в победу, сплоченность и крепкое здоровье! Поздравляю с наступающим Новым годом!
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С Новым годом! Желаю, чтобы 2024 год принес только радость, здоровье и удачи. Пусть он будет годом исполнения желаний и воплощения в жизнь всех планов! Пусть он подарит много счастливых дней и теплых встреч!
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В 2024 году я желаю всем нам победы, вдохновения и силы, чтобы восстанавливать и улучшать нашу родную Украину! Пусть никогда не угасает в сердце любовь, а жажда делать мир и жизнь лучше только увеличивается! Веселых праздников, мирного неба!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы в вашем доме круглогодично был уют, любовь и счастье. Пусть Новый год принесет много радостных и счастливых дней, а ваши мечты и желания сбылись!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю в будущем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!
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С наступающим Новым годом! Пусть следующий Новый год 2024 года принесет в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, близкие и родные будут рядом.
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Пусть 2024 год будет таким же ярким, как вера украинцев в победу, таким же красивым, как украшенная новогодняя елка и родительский дом, таким же веселым, как сам Новый Год! Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а сердце всегда греет любовь!
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С наступающим Новым годом Дракона! Пусть жизнь искрится, как полный бокал вкусного шампанского. Пусть здоровье будет крепким, как пятизвездочный коньяк. Желаю тебе в 2024 году, чтобы "зеленых" в кошельке было больше, чем игл на новогодней елке. На душе пусть будет тепло и уютно, как в мороз у камина. Благополучия и радости в будущем году!
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Желаю, чтобы самым лучшим украшением 2024 года стали воспоминания хороших прошлых событий и ожидания будущих радостей. Пусть Дракон, нынешний хозяин сказочных двенадцати месяцев, отплатит вам за гостеприимную встречу исполнением всех ваших мечтаний!
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Пусть под хрустальный звон бокалов ваша жизнь превратится в волшебную сказку. Пусть в ней весь 2024 год царят душевное спокойствие, уют и искрящаяся радость. Вокруг пусть будут только искренние улыбки, а все проблемы останутся в уходящем году. С Новым годом!
С Новым годом 2024 — красивые поздравления в открытках
Видеопоздравления с Новым 2024 годом
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