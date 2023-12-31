С Новым годом 2024 — самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Девушка отмечает Новый год в Киеве. Фото: Укринформ

Сегодня украинцы будут встречать Новый 2024 год. Когда куранты пробьют двенадцать часов, каждый загадает желание. У всех граждан Украины желание только одно — победить агрессора и начать восстанавливать нашу свободную и независимую страну. В этот день мы, как всегда, будем обмениваться подарками и искренними поздравлениями. А нашим защитникам и защитницам будем желать выдержки, силы, здоровья и возвращения домой.

Новини.LIVE собрали лучшие и искренние поздравления на Новый год 2024 в прозе, стихах и открытках, которые поднимут настроение и согреют сердца близким, родным, друзьям, знакомым и коллегам.

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Поздравления с Новым годом 2024 в стихах на украинском языке

Народе мій рідний, у ніч новорічну —

Добробуту, щастя і слави довічно!

Щоб рід український прославив планету!

Бажаємо кожному нового злету!

Щоб кожну оселю засіяли житлом,

Щоб краще й заможніше всім стало жити!

Щоб мрії здійснились, роки додавались,

Щоб в кожній родині весілля гулялись!

Замети усмішок, хурделиці сміху,

Застілля святкового всім нам на втіху.

***

В рік Дракона лише смійся!

Подружися з ним — не бійся!

Тебе нехай він не лякає,

Тобі лиш щастя присилає!

З Новим роком!

***

Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги та надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

***

Принесе Дракон на крилах

Хай удачу та успіх!

У будинку хай частіше

Лине лиш дитячий сміх!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

З Дракона роком я вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п’янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,

Я б теж поїздив — дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча — навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти.

***

Дай Боже вам любові та тепла,

Добра в сім'ї та затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі та веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Ми щиро і сердечно вас вітаєм!

***

З Новим роком йдем до хати,

Щоб Вам щастя побажати!

Від Миколи до Миколи,

Щоб не кашляли ніколи,

Щоб не було сварки в хаті

Ані снігу на загаті.

Хай зростає зарплатня

В році новому щодня.

І забудьте всі мороки!

З Новим щастям!

З Новим Роком!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

Є ніч чарівна раз на рік,

Коли на склі мороз малює квіти.

І попри вік,

Ми віримо в дива, неначе діти.

Я з Новим роком всіх вітаю!

Нехай несе він радість і надію.

Здоров’я всім міцного побажаю,

Ніколи не втрачайте свою мрію.

Погане хай лишається з минулим:

Всі біди, лихо, горе і поразки.

Наступний рік нехай буде щасливим,

І кожен день дарує нову казку.

***

Нехай любов цвіте під вашим дахом

Живіть без бід, без помилок, без страху!

Живіть, немов у безтурботній казці!

В родинній посмішці, у Божій ласці!

Відчуйте чарівні ангельські кроки

Бо вас весь світ вітає з Новим роком!

Поздравления с Новым годом 2024 в прозе

Дорогой друг, поздравляю тебя с Новым годом 2024! Пусть грядущий год исполнит главное желание миллиона украинцев — принесет нашей стране победу и долгожданный мир. Тебе лично пожелаю выдержки и несокрушимого духа. Вместе преодолеем все!

***

Поздравляю с наступающим 2024 годом! Этот год подарит нам всем победу и покой. Я желаю, чтобы и тебя сопровождал успех, уют и гармония! Больше положительных эмоций, радостных ситуаций, приятных сюрпризов, денежных поступлений.

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Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, тревоги и страхи, а принесет нам стойкость, веру в победу, сплоченность и крепкое здоровье! Поздравляю с наступающим Новым годом!

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С Новым годом! Желаю, чтобы 2024 год принес только радость, здоровье и удачи. Пусть он будет годом исполнения желаний и воплощения в жизнь всех планов! Пусть он подарит много счастливых дней и теплых встреч!

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В 2024 году я желаю всем нам победы, вдохновения и силы, чтобы восстанавливать и улучшать нашу родную Украину! Пусть никогда не угасает в сердце любовь, а жажда делать мир и жизнь лучше только увеличивается! Веселых праздников, мирного неба!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы в вашем доме круглогодично был уют, любовь и счастье. Пусть Новый год принесет много радостных и счастливых дней, а ваши мечты и желания сбылись!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю в будущем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!

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С наступающим Новым годом! Пусть следующий Новый год 2024 года принесет в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, близкие и родные будут рядом.

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Пусть 2024 год будет таким же ярким, как вера украинцев в победу, таким же красивым, как украшенная новогодняя елка и родительский дом, таким же веселым, как сам Новый Год! Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а сердце всегда греет любовь!

***

С наступающим Новым годом Дракона! Пусть жизнь искрится, как полный бокал вкусного шампанского. Пусть здоровье будет крепким, как пятизвездочный коньяк. Желаю тебе в 2024 году, чтобы "зеленых" в кошельке было больше, чем игл на новогодней елке. На душе пусть будет тепло и уютно, как в мороз у камина. Благополучия и радости в будущем году!

***

Желаю, чтобы самым лучшим украшением 2024 года стали воспоминания хороших прошлых событий и ожидания будущих радостей. Пусть Дракон, нынешний хозяин сказочных двенадцати месяцев, отплатит вам за гостеприимную встречу исполнением всех ваших мечтаний!

***

Пусть под хрустальный звон бокалов ваша жизнь превратится в волшебную сказку. Пусть в ней весь 2024 год царят душевное спокойствие, уют и искрящаяся радость. Вокруг пусть будут только искренние улыбки, а все проблемы останутся в уходящем году. С Новым годом!

С Новым годом 2024 — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Новым 2024 годом. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Новым 2024 годом

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