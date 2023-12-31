З Новим роком 2024 — найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

Привітання з Новим роком 2024 — красиво та від щирого серця
Сьогодні українці будуть зустрічати Новий 2024 рік. Коли куранти проб'ють дванадцять годин, кожен загадає бажання. В усіх громадян України бажання лише одне — перемогти агресора й почати відбудовувати нашу вільну та незалежну країну. Цього дня ми як завше будемо обмінюватися подарунками та щирими привітаннями. А нашим захисникам та захисницям будемо бажати витримки, сили, здоров'я та повернення додому.
Новини.LIVE зібрали найкращі та найщиріші привітання на Новий рік 2024 у прозі, віршах та листівках, які підіймуть настрій та зігріють серця близьким, рідним, друзям, знайомим та колегам.
Привітання з Новим роком 2024 у віршах українською мовою
Народе мій рідний, у ніч новорічну —
Добробуту, щастя і слави довічно!
Щоб рід український прославив планету!
Бажаємо кожному нового злету!
Щоб кожну оселю засіяли житлом,
Щоб краще й заможніше всім стало жити!
Щоб мрії здійснились, роки додавались,
Щоб в кожній родині весілля гулялись!
Замети усмішок, хурделиці сміху,
Застілля святкового всім нам на втіху.
***
В рік Дракона лише смійся!
Подружися з ним — не бійся!
Тебе нехай він не лякає,
Тобі лиш щастя присилає!
З Новим роком!
***
Скоро прийде Новий рік
Завітає на поріг
І покриє снігом всіх,
І лунатиме знов сміх.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя кожному бажаю,
Сил, наснаги та надії,
Щоб здійснилися всі мрії.
***
Принесе Дракон на крилах
Хай удачу та успіх!
У будинку хай частіше
Лине лиш дитячий сміх!
***
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
***
З Дракона роком я вітаю,
Здоров’я, щастя побажаю,
Веселих до не можу днів,
Прегарних і ласкавих слів.
Вина шампанського п’янкого,
Цілунків від свого коханого,
В роботі успіхів шалених,
В кишені папірців зелених.
Мандрівок різних до несхочу,
Я б теж поїздив — дуже хочу.
Не знаю, що ще побажати,
Хоча — навчись удар тримати,
Біду легенько обійти
І щастя своїм розумом знайти.
***
Дай Боже вам любові та тепла,
Добра в сім'ї та затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі та веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Ми щиро і сердечно вас вітаєм!
***
З Новим роком йдем до хати,
Щоб Вам щастя побажати!
Від Миколи до Миколи,
Щоб не кашляли ніколи,
Щоб не було сварки в хаті
Ані снігу на загаті.
Хай зростає зарплатня
В році новому щодня.
І забудьте всі мороки!
З Новим щастям!
З Новим Роком!
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.
***
Є ніч чарівна раз на рік,
Коли на склі мороз малює квіти.
І попри вік,
Ми віримо в дива, неначе діти.
Я з Новим роком всіх вітаю!
Нехай несе він радість і надію.
Здоров’я всім міцного побажаю,
Ніколи не втрачайте свою мрію.
Погане хай лишається з минулим:
Всі біди, лихо, горе і поразки.
Наступний рік нехай буде щасливим,
І кожен день дарує нову казку.
***
Нехай любов цвіте під вашим дахом
Живіть без бід, без помилок, без страху!
Живіть, немов у безтурботній казці!
В родинній посмішці, у Божій ласці!
Відчуйте чарівні ангельські кроки
Бо вас весь світ вітає з Новим роком!
Вітання з Новим роком 2024 у прозі
Любий друже, вітаю тебе з Новим роком 2024! Нехай прийдешній рік виконає головне бажання мільйона українців — принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Тобі особисто побажаю витримки та незламного духу. Разом подолаємо усе!
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Вітаю з прийдешнім 2024 роком! Цей рік подарує нам усім перемогу та спокій. Я бажаю, щоб і тебе супроводжував успіх, затишок і гармонія! Більше позитивних емоцій, радісних ситуацій, приємних сюрпризів, грошових надходжень.
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Нехай рік, що минає, забере з собою всі проблеми, тривоги та страхи, а принесе нам стійкість, віру в перемогу, згуртованість і міцне здоров'я! Вітаю з прийдешнім Новим роком!
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З Новим роком! Бажаю, щоб 2024 приніс лише радість, здоров'я та удачі. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай він подарує багато щасливих днів і теплих зустрічей!
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У 2024 році я бажаю всім нам перемоги, натхнення та міці, щоб відбудовувати та покращувати нашу рідну Україну! Хай ніколи не згасає у серці любов, а жага робити світ та життя кращими лише збільшується! Веселих свят, мирного неба!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів, а ваші мрії та бажання здійснилися!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!
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З прийдешнім Новим роком! Нехай наступний Новий рік 2024 принесе в дім все найкраще: любов, радість, здоров'я і достаток. Нехай Новий рік буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поруч.
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Нехай 2024 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідна домівка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!
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З прийдешнім Новим роком Дракона! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі 2024 року, щоб "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості у майбутньому році!
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Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2024 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей. Нехай Дракон, теперішній господар казкових дванадцяти місяців, відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших мрій!
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Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2024 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі усмішки, а всі проблеми та негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!
З Новим роком 2024 — красиві привітання у листівках
Відеопривітання з Новим 2024 роком
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