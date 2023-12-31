З Новим роком 2024 — найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

Дівчина відзначає Новий рік у Києві. Фото: Укрінформ

Сьогодні українці будуть зустрічати Новий 2024 рік. Коли куранти проб'ють дванадцять годин, кожен загадає бажання. В усіх громадян України бажання лише одне — перемогти агресора й почати відбудовувати нашу вільну та незалежну країну. Цього дня ми як завше будемо обмінюватися подарунками та щирими привітаннями. А нашим захисникам та захисницям будемо бажати витримки, сили, здоров'я та повернення додому.

Новини.LIVE зібрали найкращі та найщиріші привітання на Новий рік 2024 у прозі, віршах та листівках, які підіймуть настрій та зігріють серця близьким, рідним, друзям, знайомим та колегам.

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Привітання з Новим роком 2024 у віршах українською мовою

Народе мій рідний, у ніч новорічну —

Добробуту, щастя і слави довічно!

Щоб рід український прославив планету!

Бажаємо кожному нового злету!

Щоб кожну оселю засіяли житлом,

Щоб краще й заможніше всім стало жити!

Щоб мрії здійснились, роки додавались,

Щоб в кожній родині весілля гулялись!

Замети усмішок, хурделиці сміху,

Застілля святкового всім нам на втіху.

***

В рік Дракона лише смійся!

Подружися з ним — не бійся!

Тебе нехай він не лякає,

Тобі лиш щастя присилає!

З Новим роком!

***

Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги та надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

***

Принесе Дракон на крилах

Хай удачу та успіх!

У будинку хай частіше

Лине лиш дитячий сміх!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

З Дракона роком я вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п’янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,

Я б теж поїздив — дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча — навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти.

***

Дай Боже вам любові та тепла,

Добра в сім'ї та затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі та веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Ми щиро і сердечно вас вітаєм!

***

З Новим роком йдем до хати,

Щоб Вам щастя побажати!

Від Миколи до Миколи,

Щоб не кашляли ніколи,

Щоб не було сварки в хаті

Ані снігу на загаті.

Хай зростає зарплатня

В році новому щодня.

І забудьте всі мороки!

З Новим щастям!

З Новим Роком!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

Є ніч чарівна раз на рік,

Коли на склі мороз малює квіти.

І попри вік,

Ми віримо в дива, неначе діти.

Я з Новим роком всіх вітаю!

Нехай несе він радість і надію.

Здоров’я всім міцного побажаю,

Ніколи не втрачайте свою мрію.

Погане хай лишається з минулим:

Всі біди, лихо, горе і поразки.

Наступний рік нехай буде щасливим,

І кожен день дарує нову казку.

***

Нехай любов цвіте під вашим дахом

Живіть без бід, без помилок, без страху!

Живіть, немов у безтурботній казці!

В родинній посмішці, у Божій ласці!

Відчуйте чарівні ангельські кроки

Бо вас весь світ вітає з Новим роком!

Вітання з Новим роком 2024 у прозі

Любий друже, вітаю тебе з Новим роком 2024! Нехай прийдешній рік виконає головне бажання мільйона українців — принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Тобі особисто побажаю витримки та незламного духу. Разом подолаємо усе!

***

Вітаю з прийдешнім 2024 роком! Цей рік подарує нам усім перемогу та спокій. Я бажаю, щоб і тебе супроводжував успіх, затишок і гармонія! Більше позитивних емоцій, радісних ситуацій, приємних сюрпризів, грошових надходжень.

***

Нехай рік, що минає, забере з собою всі проблеми, тривоги та страхи, а принесе нам стійкість, віру в перемогу, згуртованість і міцне здоров'я! Вітаю з прийдешнім Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю, щоб 2024 приніс лише радість, здоров'я та удачі. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай він подарує багато щасливих днів і теплих зустрічей!

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У 2024 році я бажаю всім нам перемоги, натхнення та міці, щоб відбудовувати та покращувати нашу рідну Україну! Хай ніколи не згасає у серці любов, а жага робити світ та життя кращими лише збільшується! Веселих свят, мирного неба!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів, а ваші мрії та бажання здійснилися!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай наступний Новий рік 2024 принесе в дім все найкраще: любов, радість, здоров'я і достаток. Нехай Новий рік буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поруч.

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Нехай 2024 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідна домівка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

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З прийдешнім Новим роком Дракона! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі 2024 року, щоб "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості у майбутньому році!

***

Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2024 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей. Нехай Дракон, теперішній господар казкових дванадцяти місяців, відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших мрій!

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Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2024 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі усмішки, а всі проблеми та негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!

З Новим роком 2024 — красиві привітання у листівках

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Новим 2024 роком. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Новим 2024 роком

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