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Приватизация "Укрбуда" — блогер рассказал о скандальных фигурах

19 июня 2025 15:49
Евтушенко Алина - редактор
Приватизация "Укрбуда" - что не так с покупкой компании
Офис "Укрбуда" в Киеве. Фото: LIGA.net
Евтушенко Алина - редактор

Государственную компанию "Укрбуд" на фиктивном аукционе купила скандальная фирма грузинского олигарха, который работает на РФ. Помогли ему представители семьи Черновецких, а лоббировал эту схему украинский бизнесмен Тимур Миндич.

Об этом рассказал блогер Сергей Наумович в четверг, 19 июня, в Facebook.

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"Киев деловой оправляется от новостей о покупке государственной компании "Укрбуд" за 805 млн и 1 гривну. Сколько это в долларах, кстати? Точнее, Киев деловой приводит резкость относительно того, кто может стать владельцем этого строительного монстра. А там бомба замедленного действия... Что уже известно о покупателе

Следите за руками: фирма "Петро Ойл Энд Кемикалс" — скандально известный бизнес из кипрского офшора, который в свою очередь принадлежит офшору с Маршалловых островов, который в свою очередь принадлежит грузинскому олигарху Бежуашвили, контролирующему на российские деньги энергетику Грузии и "фронтит" российские активы в этом регионе, в том числе — и с криминальным душком по происхождению", — сообщил Наумович.

В то же время он обратил внимание на то, что у самой украинской дочки "победителя" конкурса по продаже "Укрбуда" "смешной" уставной капитал в 1000 грн. А возглавляет ее земляк олигарха — Ираклий Катамадзе, чиновник трижды правивший таможнями на разных уровнях, последний раз — киевской.

"Google выдает множество смешных видео и статей о его ментальном состоянии и то что вся таможенная карьера — исключительно заслуга отца Григола Катамадзе. Который и запустил семейный подряд руководства в том "Петро Ойл". Именно под его руководством ранее происходил скандальный "заход" российско-грузинских денег из оффшоров на Херсонский порт.

Но теперь Катамадзе-отец — влиятельный руководитель и заместитель в еще более скандальной АРМА, имеет доступы к закрытой информации, в зоне влияния которого последние мероприятия этого Агентства ко многим объектам. Не потому ли во всех трех фазах торгов по "Укрбуду" Катамадзе сын давал от Ойла цену четко на 1 тысячу грн больше?.. " — предположил блогер.

По его словам, в самих торгах участвовали пять компаний, большинство из которых — "однодневки" с незначительными уставными капиталами и отсутствием средств, многие — со всеми признаками фиктивности.

"За частью напрямую маячит тень "космонавтов" Черновецкого. Кстати, именно люди Бежуашвили помогли беглому экс-мэру Киева обжиться в Батуми. И, кстати, именно "космонавты" помогли в далекие 2010-е годы именно Бежуашвили прибрать к рукам крупнейшего украинского производителя инсулина — завод "Индар". И вложить с целью легализации серые средства российской энергетики с Кавказа во множество объектов недвижимости в Киеве и Москве.

И что на этот раз "космонавты" делали на аукционе "Укрбуда"? Опять — сопровождение, массовка российским грузинам? Про войну не слышали? Вроде и 5 участников, вроде и все молчат, а по факту фунты "космонавтов" и грузин с копеечными уставами для нужной картинки "законности" мероприятия российско-грузинско-кипрско-маршаловского "уважаемого инвестора"", — подчеркнул Наумович.

Он также поделился свежей информацией от киевских блогеров, специализирующихся на инсайдах.

"За семейным грузинским подрядом из АРМА (Катамадзе) — таможня (Катамадзе) — Ойл (олигарх Бежуашвили и российские компании), за лоббизмом этого спрута и их покупками давно маячит фигура Миндича... Интересно. Фонд госимущества пока молчит. Конечно, уже в медиа есть неофициальный фидбек оффрекрдс от одного из замов, что и там большинство, мягко говоря, в "охренении" от покупателя-избранника с преимуществом на аукционе в 26 долларов над конкурентами при цене 805 млн. Но пока молчат. И в стране, кажется, еще есть БЭБ, например... или Миндич уже "порешал". Понимаете, кто теперь будет "укрбудить" в Украине? СБУ, ау! " — возмутился блогер.

Ранее мы информировали, что служащие Одесского городского совета нанесли более 15 млн грн убытков бюджету громады на схеме по присвоению средств на светофорах.

Также мы сообщали, что экс-главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко вынесли приговор — суд назначил ему девять лет лишения свободы.

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