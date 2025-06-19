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Приватизація "Укрбуду" — блогер розповів про скандальних постатей

19 червня 2025 15:49
Євтушенко Аліна - редактор
Приватизація "Укрбуду" — що не так з купівлею компанії
Офіс "Укрбуду" в Києві. Фото: LIGA.net
Євтушенко Аліна - редактор

Державну компанію "Укрбуд" на фіктивному аукціоні купила скандальна фірма грузинського олігарха, котрий працює на РФ. Допомогли йому представники родини Черновецьких, а лобіював цю схему український бізнесмен Тимур Міндіч.

Про це розповів блогер Сергій Наумович у четвер, 19 червня, у Facebook.

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"Київ діловий оговтується від новин про покупку державної компанії "Укрбуд" за 805 млн і 1 гривню. Скільки це у доларах, до речі? Точніше, Київ діловий наводить різкість щодо того, хто може стати власником цього будівельного монстра. А там бомба сповільненої дії… Що вже відомо про покупця

Слідкуйте за руками: фірма "Петро Ойл Енд Кемікалс" — скандально відомий бізнес з кіпрського офшору, що своєю чергою належить офшору з Маршалових островів, що своєю чергою належить грузинському олігарху Бежуашвілі, що контролює на російські гроші енергетику Грузії і "фронтить" російські активи у цьому регіоні, у тому числі — і з кримінальним душком за походженням", — повідомив Наумович.

Водночас він звернув увагу на те, що у самої української дочки "переможця" конкурсу з продажу "Укрбуду" "смішний" статутний капітал у 1000 грн. А очолює її земляк олігарха — Іраклій Катамадзе, чиновник що тричі урядував митницями на різних рівнях, востаннє — київською.

"Google видає безліч смішних відео і статей про його ментальний стан і те що вся митна кар'єра — виключно заслуга батька Григола Катамадзе. Який і запустив сімейний підряд керівництва у тому "Петро Ойл". Саме під його керівництвом раніше відбувався скандальний "захід" російсько-грузинських грошей з офшорів на Херсонський порт.

Але тепер Катамадзе-батько — впливовий керівник і заступник в ще більш скандальній АРМА, має доступи до закритої інформації, у зоні впливу якого останні заходи цього Агентства до багатьох об'єктів. Чи не тому в усіх трьох фазах торгів по "Укрбуду" Катамадзе син давав від Ойла ціну чітко на 1 тисячу грн більше?.." — припустив блогер.

За його словами, у самих торгах брали участь п’ять компаній, більшість з яких — "одноденки" з незначними статутними капіталами й відсутністю коштів, багато — з усіма ознаками фіктивності.

"За частиною напряму маячить тінь "космонавтів" Черновецького. До речі, саме люди Бежуашвілі допомогли біглому ексмерк Києва обжитися у Батумі. І, до речі, саме "космонавти" допомогли у далекі 2010-ті роки саме Бежуашвілі прибрати до рук найбільшого українського виробника інсуліну — завод "Індар". І вкласти з метою легалізації сірі кошти російської енергетики з Кавказу у безліч об'єктів нерухомості у Києві та Москві.

І що цього разу "космонавти" робили на аукціоні "Укрбуду"? Знову — супровід, масовка російським грузинам? Про війну не чули? Ніби й 5 учасників, ніби й всі мовчать, а по факту фунти "космонавтів" і грузин з копійчаними статутами для потрібної картинки "законності" заходу російсько- грузинсько-кіпрсько-маршаловського "поважного інвестора"", — підкреслив Наумович.

Він також поділився свіжою інформацією від київських блогерів, що спеціалізуються на інсайдах.

"За сімейним грузинським підрядом з АРМА (Катамадзе) — митниця (Катамадзе) — Ойл (олігарх Бежуашвілі й російські компанії), за лобізмом цього спрута і їхніми покупками давно маячить постать Міндіча… Цікаво. Фонд держмайна поки мовчить. Звісно! Вже в медіа є неофіційний фідбек офрекрдс від одного з замів, що і там більшість, м'яко кажучи, в "охрінінні" від покупця-обранця з перевагою на аукціоні у 26 доларів над конкурентами при ціні 805 млн. Та поки мовчать. Та в країні, здається, ще є БЕБ, наприклад… чи Міндіч вже "порішав". Розумієте, хто тепер буде "укрбудіть" в Україні? СБУ, ау!" — обурився блогер.

Раніше ми інформували, що службовці Одеської міської ради завдали понад 15 млн грн збитків бюджету громади на схемі з привласнення коштів на світлофорах. 

Також ми повідомляли, що ексочільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку винесли вирок — суд призначив йому дев'ять років позбавлення волі.

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