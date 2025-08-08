Зеленский рассказал о вариантах деоккупации территорий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

По данным издания The Telegraph, Президент Украины Владимир Зеленский якобы признал, что освободить временно оккупированные Россией территории военным путем больше невозможно. Следовательно, для деоккупации необходимо будет прибегать к дипломатическим решениям.

Об этом пишет The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Деоккупация территорий военным путем — что говорит Зеленский

По информации издания, Зеленский считает, что необходимо искать дипломатические пути для освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

Как пишет The Telegraph, Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, но без международного признания российского контроля над временно оккупированными землями, поскольку конституция запрещает менять территориальное устройство страны.

"Это объясняется тем, что конституция страны не позволяет ее президенту или парламенту односторонне менять ее территориальное устройство или мириться с нарушением ее территории.

Однако Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий военной силой больше невозможно, и необходимо будет прибегнуть к дипломатическим решениям", — говорится в материале The Telegraph.

Недавно Трамп ответил на слухи, что перед встречей с ним Путин сначала должен поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным.