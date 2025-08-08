Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Прекращение огня — СМИ назвали ключевое условие Украины

Прекращение огня — СМИ назвали ключевое условие Украины

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:28
Зеленский рассказал о вариантах деоккупации территорий
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

По данным издания The Telegraph, Президент Украины Владимир Зеленский якобы признал, что освободить временно оккупированные Россией территории военным путем больше невозможно. Следовательно, для деоккупации необходимо будет прибегать к дипломатическим решениям.

Об этом пишет The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Деоккупация территорий военным путем — что говорит Зеленский

По информации издания, Зеленский считает, что необходимо искать дипломатические пути для освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

Как пишет The Telegraph, Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, но без международного признания российского контроля над временно оккупированными землями, поскольку конституция запрещает менять территориальное устройство страны.

"Это объясняется тем, что конституция страны не позволяет ее президенту или парламенту односторонне менять ее территориальное устройство или мириться с нарушением ее территории.

Однако Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий военной силой больше невозможно, и необходимо будет прибегнуть к дипломатическим решениям", — говорится в материале The Telegraph.

Недавно Трамп ответил на слухи, что перед встречей с ним Путин сначала должен поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным.

Владимир Зеленский деоккупация Украины война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации