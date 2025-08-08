Відео
Припинення вогню — ЗМІ назвали ключову умову України

Припинення вогню — ЗМІ назвали ключову умову України

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 11:28
Зеленський розповів про варіанти деокупації територій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

За даними видання The Telegraph, Президент України Володимир Зеленський нібито визнав, що визволити тимчасово окуповані Росією території військовим шляхом більше неможливо. Відтак, для деокупації необхідно буде вдаватися до дипломатичних рішень.

Про це пише The Telegraph.

Деокупація територій військовим шляхом — що каже Зеленський

За інформацією видання, Зеленський вважає, що необхідно шукати дипломатичні шляхи для звільнення українських територій від російських окупантів.

Як пише The Telegraph, Україна готова розглянути припинення вогню по нинішній лінії фронту, але без міжнародного визнання російського контролю над тимчасово окупованими землями, оскільки конституція забороняє змінювати територіальний устрій країни.

"Це пояснюється тим, що конституція країни не дозволяє її президенту чи парламенту односторонньо змінювати її територіальний устрій або миритися з порушенням її території.

Однак Зеленський визнав, що визволення окупованих територій військовою силою більше неможливе, і необхідно буде вдатися до дипломатичних рішень", — йдеться у матеріалі The Telegraph.

Нещодавно Трамп відповів на чутки, що перед зустріччю з ним Путін спершу повинен поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, якими бачить переговори з Трампом і Путіним.

Володимир Зеленський деокупація України війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
