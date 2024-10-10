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Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

10 октября 2024 11:28
Анастасия Постоенко - Редактор
Офис Зеленского прокомментировал статью СМИ о перемирии на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Анастасия Постоенко - Редактор

В Офисе Президента Украины отреагировали на статью издания Corriere Della Sera, где говорилось, что Владимир Зеленский якобы готов прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта в обмен на обязательства со стороны Запада. Там заявили, что у Украины есть четко определенные рамки мира в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

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О чем говорилось в статье

В публикации сообщалось, что Владимир Зеленский якобы намерен убедить европейцев на политическом уровне в том, что готов к прекращению огня с требованием выполнения определенных обязательств со стороны партнеров. Мол, отказываться от территорий он не готов, но имеет другое предложение.

"Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии – без признания новой официальной границы – в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Но из Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения по поводу быстрого вступления в Европейский Союз, что дало бы Украине горизонт роста", — писали в статье.

Также в материале писали, что по прогнозам бюджет российского оборонного аппарата в 2025 году вырастет до 130 млрд. долларов и заработает на экспорте нефти около 190 млрд. долларов, что превышает суммы до полномасштабного вторжения. Это никак не поспособствует тому, чтобы Владимир Путин согласился проводить мирные переговоры. Тем более, он стремится захватить больше территорий Украины.

Реакция Офиса Президента Украины на статью

Между тем, в ОП заявили, что у власти уже есть четкий план того, каким именно должен быть мир для Украины. Его должны представить в нескольких странах.

"У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. План победы, который в эти дни будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, есть инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что одним из пунктов Формулы мира является вступление Украины в НАТО. Президент также заявил, как ситуация на фронте может способствовать завершению войны в 2025 году.

Владимир Зеленский Офис президента перемирие война в Украине фронт

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