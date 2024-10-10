Офіс Зеленського прокоментував статтю ЗМІ про перемир'я на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Офісі Президента України відреагували на статтю видання Corriere Della Sera, де йшлося, що Володимир Зеленський нібито готовий припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту в обмін на зобов'язання з боку Заходу. Там заявили, що Україна має чітко визначені рамки миру в країні.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України.

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Про що йшлося у статті

У публікації повідомляли, що Володимир Зеленський нібито збирався переконати європейців на політичному рівні у тому, що готовий до припинення вогню з вимогою виконання певних зобов'язань з боку партнерів. Мовляв, відмовлятися від територій він не готовий, але має іншу пропозицію.

"Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії – без визнання нового офіційного кордону – в обмін на певні зобов’язання Заходу. По-перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам. Але з Риму, Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання", — писали у статті.

Також у матеріалі писали, що за прогнозами бюджет російського оборонного апарату у 2025 році зросте до 130 млрд доларів та заробить на експорті нафти близько 190 млрд доларів, що перевищує суми до повномасштабного вторгнення. Це ніяк не сприятиме тому, щоб Володимир Путін погодився проводити мирні переговори. Тим паче він прагне захопити більше територій України.

Реакція Офісу Президента України на статтю

Тим часом в ОП заявили, що у влади вже є чіткий план того, яким саме має бути мир для України. Його мають представити у кількох країнах.

"У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України. План перемоги, який цими днями буде представлений Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру", — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів Формули миру є вступ України у НАТО. Також президент заявив, як ситуація на фронті може сприяти завершенню війни у 2025 році.