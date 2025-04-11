Принцу Гарри подарили паску из муки, которую собрали с украинских разминированных полей

Принц Гарри в Superhumans Center. Фото: фонд "Вернись живым"

Как известно, принц Гарри накануне посетил Superhumans Center в Киеве. Представители Invictus Games Foundation, украинская команда Игр Непокоренных, а также коллеги из министерств и ветеранских инициатив собрались, чтобы ближе познакомить принца с процессами реабилитации и восстановления ветеранов и ветеранок в Украине. Перед отъездом принц Гарри получил неожиданный подарок от вице-премьера Юлии Свириденко.

Сама вице-премьер проинформировала об этом в соцсети X.

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Принц Гарри с подарком от Юлии Свириденко. Фото: X/Svyrydenko_Y

Юлия написала, что подарила принцу пасхальную корзину. Но паски в ней не простые — выпеченные из муки, которая родилась на разминированных полях Украины.

"Эти паски выпекли, чтобы показать цену, которую платит Украина, и что наши земли заминированы", — написала вице-премьер.

Юлия Свиридюк отметила, что эти куличи выпекали бабушки из приграничной с Россией Сумщины. А писанки для этой корзины сделала мама Иры Цыбух (парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", Герой Украины), которая погибла в прошлом году на Харьковщине, когда ее машина наехала на мину.

Вице-премьер, добавила, что говорила с принцем Гарри им о программе разминирования. Для него это тоже важная тема, потому что принцесса Диана в Анголе проходила между заминированных полей, и тогда мир увидел эту проблему.

Напомним, вчера, 10 апреля, стало известно о визите принца Гарри в Украину. Его планы о приезде не разглашали. Член королевской семьи посетил центр Superhumans, где лечат раненых украинских военных.

Также напомним, что в феврале принц Гарри сделал теплый жест поддержки украинцам в феврале, когда в Канаде проходили "Игры непокоренных".