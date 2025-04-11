Принцу Гаррі подарували паску з борошна, яке зібрали з українських розмінованих полів

Принц Гаррі у Superhumans Center. Фото: фонд "Повернись живим"

Як відомо, принц Гаррі напередодні відвідав Superhumans Center у Києві. Представники Invictus Games Foundation, українська команда Ігор Нескорених, а також колеги з міністерств і ветеранських ініціатив зібралися, аби ближче познайомити принца з процесами реабілітації та відновлення ветеранів і ветеранок в Україні. Перед від'їздом принц Гаррі отримав несподіваний подарунок від віцепрем'єрки Юлії Свириденко.

Сама віцепрем'єрка проінформувала про це у соцмережі X.

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Що віцепрем'єрка подарувала принцу Гаррі

Принц Гаррі з подарунком від Юлії Свириденко. Фото: X/Svyrydenko_Y

Юлія написала, що подарувала принцу великодній кошик. Але паска в ньому не проста — випечена з борошна, яке народилось на розмінованих полях України.

"Ці паски випекли, щоб показати ціну, яку платить Україна, і що наші землі заміновані", — написала віцепрем'єрка.

Юлія Свиридюк зазначила, що ці паски випікали бабусі з прикордонної з Росією Сумщини. А писанки для цього кошика зробила мама Іри Цибух (парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри", Герой України), яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на міну.

Віцепрем'єрка, додала, що говорила з принцом Гаррі про програму розмінування. Для нього це теж важлива тема, бо принцеса Діана в Анголі проходила між замінованих полів, і тоді світ побачив цю проблему.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, стало відомо про візит принца Гаррі в Україну — його плани про приїзд не розголошували. Член королівської родини відвідав центр Superhumans, де лікують поранених українських військових.

Також нагадаємо, що у лютому принц Гаррі зробив теплий жест підтримки українцям в лютому, коли в Канаді відбувалися "Ігри нескорених".