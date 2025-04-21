Журналисты заметили, что на ежегодном богослужении в честь Пасхи Уильям и Кейт не присоединились к королевской семье

Принц Уильям и Кейт не праздновали Пасху с королем — почему
В Великобритании в Виндзорском замке состоялось традиционное Пасхальное богослужение, на котором присутствовали король Чарльз и королева-консорт Камила. Но журналисты заметили, что на службе не было принца Уильяма и Кейт Уэльских.
Об этом сообщает издание Independent.
Почему Уильям и Кейт не были на богослужении вместе с семьей
Как выяснили британские СМИ, Уильям и Кейт решили провести выходные со своими детьми в Норфолке. Некоторые связывают это с тем, что Кейт все еще нужно набираться сил после болезни. Один из источников сообщил, что принц Уильям сказал королю о своем намерении пропустить службу, чтобы "наслаждаться некоторым временем как семья на Пасху".
"Они решили провести время вместе как семья, прежде чем дети вернутся в школу", — добавил источник.
На богослужение к королю и королеве присоединились королевская принцесса, герцог и герцогиня Эдинбургские, герцог Йоркский и другие члены королевской семьи.
Камилле подарили цветы, прежде чем они с Чарльзом подошли к представителям общественности и коротко поздравили некоторых из них.
Ранее корреспонденты Новини.LIVE рассказали о традициях празднования в разных странах. Также они посчитали, во сколько обойдется наполнить праздничную корзину.
Также мы сообщали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!