Журналісти помітили, що на щорічному богослужінні на честь Великодня Вільям та Кейт не приєднались до королівської родини

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

У Великій Британії у Віндзорському замку відбулось традиційне Великоднє богослужіння, на якому були присутні король Чарльз та королева-консорт Каміла. Але журналісти помітили, що на службі не було принца Вільяма та Кейт Уельських.

Про це повідомляє видання Independent.

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Як з'ясували британські ЗМІ, Вільям і Кейт вирішили провести вихідні зі своїми дітьми в Норфолку. Дехто пов'язує це з тим, що Кейт все ще треб набиратись сил після хвороби. Одне з джерел повідомило, що принц Вільям сказав королю про свій намір пропустити службу, щоб "насолоджуватися деяким часом як сім’я на Великдень".

"Вони вирішили провести час разом як сім'я, перш ніж діти повернуться до школи", — додало джерело.

На богослужіння до короля та королеви приєдналися королівська принцеса, герцог і герцогиня Единбурзькі, герцог Йоркський та інші члени королівської родини.

Каміллі подарували квіти, перш ніж вони з Чарльзом підійшли до представників громадськості та коротко привітали деяких із них.

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