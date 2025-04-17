Скільки коштує великодній кошик у Європі та США

Великодній ярмарок у Відні. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Традиції Великодня відрізняються у різних країнах — хтось щороку освячує кошики, хтось прикрашає будинки декораціями, а хтось шукає шоколадні яйця, заховані в траві. Набір продуктів на святкових стіл (чи до великоднього кошику) також має певні відмінності.

Кореспондентки Новини.LIVE розповіли про традиції святкування в різних країнах та порахували, у скільки обійдеться наповнити кошик.

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Великдень у Франції

У Франції на Великдень не прийнято збирати кошики та освячувати їх у церкві. Це свято — сімейне, разом за столом збирається вся родина.

Щодо святкового столу, яйця там теж присутні, але частіше шоколадні, аніж розмальовані. На аперитив можуть бути тости з різними начинками. Основною стравою є баранина в різному вигляді, нібито через те, що у Біблії часто згадуються вівці. Обовʼязково присутні шоколадні зайці та шоколадні вівці, а також традиційна випічка, теж у вигляді ягняти.

Шоколадні яйця, за легендою, приносить Великодній кролик — їх ховають у саду, а діти шукають та складають до своїх маленьких кошиків. І, звісно, в цей день французи не обходяться без вина та ігристого.

Отже, якби у Франції збирали Великодні кошики, вартість французького кошика була б близько 102 євро, тобто, 4682 гривні.

Великдень у Німеччині

Більшість німців на Великдень прикрашають оселі і прибудинкову територію кольоровими яйцями та атрибутикою свята. Там також є традиція збирати шоколадні яйця в саду — їх там ховає Osterhase (великодній заєць).

У німців не існує обов’язкової традиції освячення великоднього кошика в церкві, проте є великодній кошик як подарунок — символ весни, відродження та щедрості. До такого кошика зазвичай кладуть шоколадні яйця та фігурки зайчиків, крашені варені яйця, печиво або невеликі кекси у формі баранчика, сезонні ласощі, маленькі іграшки чи сувеніри (для дітей) та іноді ковбаси, сир чи домашній хліб.

Ціна залежить від вмісту:

Бюджетний варіант: 10–15 євро (шоколадні яйця, зайчик, кілька крашанок)

(шоколадні яйця, зайчик, кілька крашанок) Середній кошик: 20–30 євро (додатково печиво, марципан, невелика іграшка)

(додатково печиво, марципан, невелика іграшка) Преміум-подарунок: 40–60 євро (дизайнерська упаковка, делікатеси, вино)

У неділю після богослужіння родини збираються на великодній сніданок або обід.

Великдень у Польщі

Традиція святкування Великодня у Польщі дуже подібна до української. Подібний і великодній кошик. Поляки кладуть до нього яйця, як символ відродження життя і воскресіння Христа, хліб — паску або великодню "бабку", — як символ тіла Христового, шинку або ковбасу, як символ благополуччя, достатку і здоров’я та хрін, як символ життєвої сили.

Часто додають маленького шоколадного зайчика чи баранчика з цукру. Вартість наповнення залежить від регіону й вмісту, але в середньому кошик коштує 100 злотих — це 1000 гривень. Освячують великодній кошик у суботу. А у неділю саме з його вмісту починається святкова трапеза.

Середні ціни такі на вміст кошику такі:

яйця — близько 120 грн,

ковбаса — 330 грн,

шинка — 200 грн,

хліб — 55 грн,

хрін — 45 грн,

сіль — 20 грн,

паска — від 220 до 500 грн.

Великдень у США

У США святкування Великодня доволі формальне. Родина йде до церкви, після чого збирається за святковим столом. А вже після частувань переходять до традиційного збирання яєць в саду. У пластикових яйцях, які заховав великодній заєць, діти знаходять солодощі.

А ось українці у США збирають та святять великодні кошики. Його ціна залежить від штату — у середньому від 60 до 100 доларів.

Дюжина яєць (12 штук) — 10 доларів, ковбаса — 9–10 доларів за фунт (450 г), паска — від 10 доларів.

Ціна на яйця цьогоріч у США значно зросла через пташиний грип. Деякі магазини навіть не дозволяють купувати більше, ніж дві дюжини курячих яєць за раз.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали, у які дні Страсного тижня категорично не можна займатися важкою фізичною працею.

Також ми підготували цікаві традиції Великодня, а також те, чого не можна та не варто робити в цей день.