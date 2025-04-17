Сколько стоит пасхальная корзина в Европе и США

Как празднуют Пасху в Европе и США — стоимость корзин
Традиции Пасхи отличаются в разных странах — кто-то ежегодно освящает пасхальные корзины, кто-то украшает дома декорациями, а кто-то ищет шоколадные яйца, спрятанные в траве. Набор продуктов на праздничных стол (или в пасхальную корзину) также имеет определенные отличия.
Корреспондентки Новини.LIVE рассказали о традициях празднования в разных странах и посчитали, во сколько обойдется наполнить корзину.
Пасха во Франции
Во Франции на Пасху не принято собирать корзины и освящать их в церкви. Этот праздник — семейный, вместе за столом собирается вся семья.
Что касается праздничного стола, яйца там тоже присутствуют, но чаще шоколадные, чем разрисованные. На аперитив могут быть тосты с различными начинками. Основным блюдом является баранина в разном виде, якобы из-за того, что в Библии часто упоминаются овцы. Обязательно присутствуют шоколадные зайцы и шоколадные овцы, а также традиционная выпечка, тоже в виде ягненка.
Шоколадные яйца по легенде приносит Пасхальный кролик — их прячут в саду, а дети ищут и складывают в свои маленькие корзинки. И, конечно, в этот день французы не обходятся без вина и игристого.
Итак, если бы во Франции собирали Пасхальные корзины, стоимость французской корзины была бы около 102 евро, то есть, 4682 гривны.
Пасха в Германии
Большинство немцев на Пасху украшают дома и придомовую территорию цветными яйцами и атрибутикой праздника. Там также есть традиция собирать шоколадные яйца в саду — их там прячет Osterhase (пасхальный заяц).
У немцев не существует обязательной традиции освящения пасхальной корзины в церкви, однако есть пасхальная корзина как подарок — символ весны, возрождения и щедрости. В такую корзину обычно кладут шоколадные яйца и фигурки зайчиков, крашеные вареные яйца, печенье или небольшие кексы в форме барашка, сезонные лакомства, маленькие игрушки или сувениры (для детей) и иногда колбасы, сыр или домашний хлеб.
Цена зависит от содержимого:
- Бюджетный вариант: 10–15 евро (шоколадные яйца, зайчик, несколько пасхальных яиц)
- Средняя корзина: 20–30 евро (дополнительно печенье, марципан, небольшая игрушка)
- Премиум-подарок: 40–60 евро (дизайнерская упаковка, деликатесы, вино)
В воскресенье после богослужения семьи собираются на пасхальный завтрак или обед.
Пасха в Польше
Традиция празднования Пасхи в Польше очень похожа на украинскую. Подобная и пасхальная корзина. Поляки кладут в нее яйца, как символ возрождения жизни и воскресения Христа, хлеб — паску или пасхальную "бабку", — как символ тела Христова, ветчину или колбасу, как символ благополучия, достатка и здоровья и хрен, как символ жизненной силы.
Часто добавляют маленького шоколадного зайчика или барашка из сахара. Стоимость наполнения зависит от региона и содержания, но в среднем корзина стоит 100 злотых — это 1000 гривен. Освящают пасхальную корзину в субботу. А в воскресенье именно с ее содержимого начинается праздничная трапеза.
Средние цены такие на содержание корзины такие:
- яйца — около 120 грн,
- колбаса — 330 грн,
- ветчина — 200 грн,
- хлеб — 55 грн,
- хрен — 45 грн,
- соль — 20 грн,
- кулич — от 220 до 500 грн.
Пасха в США
В США празднование Пасхи довольно формальное. Семья идет в церковь, после чего собирается за праздничным столом. А уже после угощений переходят к традиционному сбору яиц в саду. В пластиковых яйцах, которые спрятал пасхальный заяц, дети находят сладости.
А вот украинцы в США собирают и святят пасхальные корзины. Ее цена зависит от штата — в среднем от 60 до 100 долларов.
Дюжина яиц (12 штук) — 10 долларов, колбаса — 9–10 долларов за фунт (450 г), кулич — от 10 долларов.
Цена на яйца в этом году в США значительно выросла из-за птичьего гриппа. Некоторые магазины даже не позволяют покупать больше, чем две дюжины куриных яиц за раз.
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