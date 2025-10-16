Пограничники обнаружили технику РФ в лесополосе на Запорожье

Пограничники засекли и уничтожили технику РФ на Запорожье — видео
Украинские защитники не прекращают истреблять вражеские российские войска на фронте. Оккупанты нередко пытаются бегло передвигаться и закрепляться на участках фронта, но дроны ВСУ обнаруживают их и помогают военным точно наводить огонь.
Видеокадрами уничтожения российских войск поделились в пресс-службе ГПСУ.
Бойцы Бердянского пограничного отряда обнаружили российскую технику
На Запорожском направлении бойцы Бердянского пограничного отряда обнаружили и взяли на прицел технику оккупантов. Как сообщают в Госпогранслужбе, сначала разведка зафиксировала российского военного на синем мотоцикле, который двигался по лесополосе.
Вскоре в поле зрения попал и вражеский грузовик, который осуществлял передвижение в той же зоне. Транспортное средство российских войск успешно уничтожили.
Пограничники продолжают работу по выявлению и уничтожению противника, координируя действия с другими подразделениями Сил обороны.
Напомним, также недавно пограничники показали кадры, как ликвидировали российских пехотинцев.
А в ГУР показали кадры успешных ударов по российским войскам FPV-дронами.
