Пограничники обнаружили технику РФ в лесополосе на Запорожье

Движение российских войск на мотоцикле. Фото: ГПСУ

Украинские защитники не прекращают истреблять вражеские российские войска на фронте. Оккупанты нередко пытаются бегло передвигаться и закрепляться на участках фронта, но дроны ВСУ обнаруживают их и помогают военным точно наводить огонь.

Видеокадрами уничтожения российских войск поделились в пресс-службе ГПСУ.

Бойцы Бердянского пограничного отряда обнаружили российскую технику

На Запорожском направлении бойцы Бердянского пограничного отряда обнаружили и взяли на прицел технику оккупантов. Как сообщают в Госпогранслужбе, сначала разведка зафиксировала российского военного на синем мотоцикле, который двигался по лесополосе.

Вскоре в поле зрения попал и вражеский грузовик, который осуществлял передвижение в той же зоне. Транспортное средство российских войск успешно уничтожили.

Грузовик. Фото: кадр из видео

Пограничники продолжают работу по выявлению и уничтожению противника, координируя действия с другими подразделениями Сил обороны.

Напомним, также недавно пограничники показали кадры, как ликвидировали российских пехотинцев.

А в ГУР показали кадры успешных ударов по российским войскам FPV-дронами.