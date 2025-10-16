Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пограничники засекли и уничтожили технику РФ на Запорожье — видео

Пограничники засекли и уничтожили технику РФ на Запорожье — видео

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:09
Пограничники обнаружили технику РФ в лесополосе на Запорожье
Движение российских войск на мотоцикле. Фото: ГПСУ

Украинские защитники не прекращают истреблять вражеские российские войска на фронте. Оккупанты нередко пытаются бегло передвигаться и закрепляться на участках фронта, но дроны ВСУ обнаруживают их и помогают военным точно наводить огонь.

Видеокадрами уничтожения российских войск поделились в пресс-службе ГПСУ.

Реклама
Читайте также:

Бойцы Бердянского пограничного отряда обнаружили российскую технику

На Запорожском направлении бойцы Бердянского пограничного отряда обнаружили и взяли на прицел технику оккупантов. Как сообщают в Госпогранслужбе, сначала разведка зафиксировала российского военного на синем мотоцикле, который двигался по лесополосе.

Вскоре в поле зрения попал и вражеский грузовик, который осуществлял передвижение в той же зоне. Транспортное средство российских войск успешно уничтожили.

null
Грузовик. Фото: кадр из видео

Пограничники продолжают работу по выявлению и уничтожению противника, координируя действия с другими подразделениями Сил обороны.

Напомним, также недавно пограничники показали кадры, как ликвидировали российских пехотинцев.

А в ГУР показали кадры успешных ударов по российским войскам FPV-дронами.

российские войска Запорожская область военная техника фронт боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации