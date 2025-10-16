Прикордонники виявили техніку РФ у лісосмузі на Запоріжжі

Рух російських військ на мотоциклі. Фото: ДПСУ

Українські захисники не припиняють винищувати ворожі російські війська на фронті. Окупанти нерідко намагаються бігцем пересуватися та закріплюватися на ділянках фронту, але дрони ЗСУ виявляють їх і допомагають військовим точно наводити вогонь.

Відеокадрами знищення російських військ поділилися у пресслужбі ДПСУ.

Бійці Бердянського прикордонного загону виявили російську техніку

На Запорізькому напрямку бійці Бердянського прикордонного загону виявили та взяли на приціл техніку окупантів. Як повідомляють у Держприкордонслужбі, спершу розвідка зафіксувала російського військового на синьому мотоциклі, який рухався лісосмугою.

Невдовзі в поле зору потрапила й ворожа вантажівка, що здійснювала пересування у тій самій зоні. Транспортний засіб російських військ успішно знищили.

Вантажівка. Фото: кадр з відео

Прикордонники продовжують роботу з виявлення та знищення противника, координуючи дії з іншими підрозділами Сил оборони.

Нагадаємо, також нещодавно прикордонники показали кадри, як ліквідували російських піхотинців.

А в ГУР показали кадри успішних ударів по російських військах FPV-дронами.