Україна
FPV-дрони ГУР нищать ворога — нові кадри з фронту

FPV-дрони ГУР нищать ворога — нові кадри з фронту

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:53
ГУР продемонструвало ефектні удари по позиціях РФ
Підготовка до запуску дрона. Фото ілюстративне: REUTERS

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео з бойової роботи своїх спецпризначенців. На кадрах — ліквідація окупантів, знищення зброї, техніки, транспорту, безпілотників та укриттів противника.

Відео з'явилось на YouTube-каналі ГУР.

Українські захисники ефективно атакують дронами російські війська

За даними ГУР, підрозділи Департаменту активних дій постійно застосовують FPV-дрони та аеробомбери, завдаючи втрат російським військам. Окремо відзначається використання дрона-дракона, який у руках українських розвідників завдає потужних ударів по ворожих позиціях.

У відомстві наголошують: збройна боротьба триває, а окупанти зазнають щоденних втрат від прицільної роботи українських спецпризначенців.

Нагадаємо, також ГУР нещодавно ділилося й іншими кадрами успішної атаки на російські війська. 

А кілька днів тому російські війська зазнали атаки в окупованому ними Криму. ГУР успішно знищило гелікоптери Мі-8 та радари.

російські війська безпілотники військова техніка дрони ГУР фронт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
