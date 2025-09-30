Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня FPV-дроны ГУР уничтожают врага — новые кадры с фронта

FPV-дроны ГУР уничтожают врага — новые кадры с фронта

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:53
ГУР продемонстрировало эффектные удары по позициям РФ
Подготовка к запуску дрона. Фото иллюстративное: REUTERS

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало видео с боевой работы своих спецназовцев. На кадрах — ликвидация оккупантов, уничтожение оружия, техники, транспорта, беспилотников и укрытий противника.

Видео появилось на YouTube-канале ГУР.

Реклама
Читайте также:

Украинские защитники эффективно атакуют дронами российские войска

По данным ГУР, подразделения Департамента активных действий постоянно применяют FPV-дроны и аэробомберы, нанося потери российским войскам. Отдельно отмечается использование дрона-дракона, который в руках украинских разведчиков наносит мощные удары по вражеским позициям.

В ведомстве отмечают: вооруженная борьба продолжается, а оккупанты несут ежедневные потери от прицельной работы украинских спецназовцев.

Напомним, также ГУР недавно делилось и другими кадрами успешной атаки на российские войска.

А несколько дней назад российские войска подверглись атаке в оккупированном ими Крыму. ГУР успешно уничтожило вертолеты Ми-8 и радары.

российские войска беспилотники военная техника дроны ГУР фронт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации