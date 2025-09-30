ГУР продемонстрировало эффектные удары по позициям РФ

FPV-дроны ГУР уничтожают врага — новые кадры с фронта
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало видео с боевой работы своих спецназовцев. На кадрах — ликвидация оккупантов, уничтожение оружия, техники, транспорта, беспилотников и укрытий противника.
Видео появилось на YouTube-канале ГУР.
Украинские защитники эффективно атакуют дронами российские войска
По данным ГУР, подразделения Департамента активных действий постоянно применяют FPV-дроны и аэробомберы, нанося потери российским войскам. Отдельно отмечается использование дрона-дракона, который в руках украинских разведчиков наносит мощные удары по вражеским позициям.
В ведомстве отмечают: вооруженная борьба продолжается, а оккупанты несут ежедневные потери от прицельной работы украинских спецназовцев.
Напомним, также ГУР недавно делилось и другими кадрами успешной атаки на российские войска.
А несколько дней назад российские войска подверглись атаке в оккупированном ими Крыму. ГУР успешно уничтожило вертолеты Ми-8 и радары.
