ГУР продемонстрировало эффектные удары по позициям РФ

Подготовка к запуску дрона. Фото иллюстративное: REUTERS

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало видео с боевой работы своих спецназовцев. На кадрах — ликвидация оккупантов, уничтожение оружия, техники, транспорта, беспилотников и укрытий противника.

Видео появилось на YouTube-канале ГУР.

Украинские защитники эффективно атакуют дронами российские войска

По данным ГУР, подразделения Департамента активных действий постоянно применяют FPV-дроны и аэробомберы, нанося потери российским войскам. Отдельно отмечается использование дрона-дракона, который в руках украинских разведчиков наносит мощные удары по вражеским позициям.

В ведомстве отмечают: вооруженная борьба продолжается, а оккупанты несут ежедневные потери от прицельной работы украинских спецназовцев.

Напомним, также ГУР недавно делилось и другими кадрами успешной атаки на российские войска.

А несколько дней назад российские войска подверглись атаке в оккупированном ими Крыму. ГУР успешно уничтожило вертолеты Ми-8 и радары.