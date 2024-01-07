Российский понтонный мост был обнаружен в Десне

Российский понтонный мост в Десне. Фото: t.me/DPSUkr

На территории Черниговской области, в реке Десна, украинские пограничники обнаружили большой плавучий объект. Оказалось, что это российский понтонный мост.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Российский понтонный мост в Десне

Сообщается, что пограничные войска в Черниговской области следили за этим подозрительным сооружением до того момента, как оно приблизилось к украинскому берегу и остановилось.

Впоследствии выяснилось, что это понтонный мост, ранее использовавшийся российскими войсками для переправы.

Сейчас саперы проверили конструкцию и подтвердили, что она не представляет опасности.

Напомним, что в Черниговской области завершили строительные работы и открыли движение по путепроводу через железнодорожный путь возле Нежина. Он был разрушен во время вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года.

Также мы писали, что в Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.