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Пограничники обнаружили в Десне российский понтонный мост

7 января 2024 13:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский понтонный мост был обнаружен в Десне
Российский понтонный мост в Десне. Фото: t.me/DPSUkr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На территории Черниговской области, в реке Десна, украинские пограничники обнаружили большой плавучий объект. Оказалось, что это российский понтонный мост.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Сообщается, что пограничные войска в Черниговской области следили за этим подозрительным сооружением до того момента, как оно приблизилось к украинскому берегу и остановилось. 

Впоследствии выяснилось, что это понтонный мост, ранее использовавшийся российскими войсками для переправы.

Сейчас саперы проверили конструкцию и подтвердили, что она не представляет опасности.

Напомним, что в Черниговской области завершили строительные работы и открыли движение по путепроводу через железнодорожный путь возле Нежина. Он был разрушен во время вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года.

Также мы писали, что в Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.

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