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В Черниговской области открыли путепровод, который подорвали во время вторжения РФ

30 декабря 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черниговской области открыли путепровод, который подорвали во время вторжения РФ
Путепровод через железнодорожный путь возле Нежина в Черниговской области. Фото: facebook.com/Mustafanayyem
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черниговской области завершили строительные работы и открыли движение по путепроводу через железнодорожный путь возле Нежина. Он был разрушен во время вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года.

Об этом сообщил глава Госвосстановления Мустафа Найем.

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Открытие путепровода в Черниговской области

По словам Найема, это уже шестой восстановленный в Черниговской области мост, который был разрушен во время полномасштабного вторжения России в прошлом году.

Путепровод в Черниговской области после вторжения российских окупантов
Путепровод в Черниговской области после вторжения российских оккупантов. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Он рассказал, что путепровод важен для улучшения транспортного сообщения центральных районов Черниговской области с остальными громадами, а также Киевской и Сумской областями. Открытие движения позволит разгрузить местные дороги от транзита грузовиков и пассажирского транспорта. Найем сообщил, что длина сооружения — 60 метров. Дорога имеет две полосы движения.

Путепровод в Черниговской области после вторжения российских окупантов
Путепровод в Черниговской области после вторжения российских оккупантов. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

"Со времени деоккупации области проезда здесь не было совсем. Летом этого года начали разбирать завалы разрушенного путепровода. Возвели новые опоры, устроили монолитное пролетное строение, нанесли все слои дорожного покрытия, установили мостовое ограждение, отремонтировали подходы к путепроводу, установили дорожные знаки", — рассказал он.

Всего во время активной фазы боевых действий в феврале-марте 2022 года в Черниговской области было разрушено 27 мостов. Прежде всего для обеспечения движения автомобилей в прошлом году обустроили более 20 временных объездов. На сегодня в области отстроили шесть мостов и установили три металлических модульных моста от французской гуманитарной миссии. Продолжаются работы еще на четырех.

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Пост Найема. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий. Он, как известно, на 24 миллиона завысил расходы по аренде техники во время строительства Подольского моста. Чиновнику инкриминируют служебную халатность.

Также мы писали, что в Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.

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