У Чернігівській області відкрили шляхопровід, який підірвали під час вторгнення РФ

Шляхопровід через залізничну колію біля Ніжина у Чернігівській області. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

У Чернігівській області завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина. Він був зруйнований під час вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року.

Про це повідомив голова Держвідновлення Мустафа Найєм.

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Відкриття шляхопроводу в Чернігівській області

За словами Найєма, це вже шостий відновлений у Чернігівській області міст, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

Шляхопровід у Чернігівській області після вторгнення російських окупантів. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Він розповів, що шляхопровід важливий для покращення транспортного сполучення центральних районів Чернігівської області з рештою громад, а також Київською та Сумською областями. Відкриття руху дозволить розвантажити місцеві дороги від транзиту вантажівок та пасажирського транспорту. Найєм повідомив, що довжина споруди — 60 метрів. Дорога має дві смуги руху.

Шляхопровід у Чернігівській області після вторгнення російських окупантів. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

"Від часу деокупації області проїзду тут не було зовсім. Улітку цього року почали розбирати завали зруйнованого шляхопроводу. Звели нові опори, влаштували монолітну прогонову будову, нанесли всі шари дорожнього покриття, встановили мостове огородження, відремонтували підходи до шляхопроводу, встановили дорожні знаки", — розповів він.

Загалом під час активної фази бойових дій у лютому-березні 2022 року в Чернігівській області було зруйновано 27 мостів. Насамперед для забезпечення руху автомобілів минулого року облаштували понад 20 тимчасових обʼїздів. Станом на сьогодні в області відбудували шість мостів та встановили три металеві модульні мости від французької гуманітарної місії. Тривають роботи ще на чотирьох.

Допис Найєма. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств. Він, як відомо, на 24 мільйони завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. Посадовцю інкримінують службову недбалість.

Також ми писали, що на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.