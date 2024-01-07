Російський понтонний міст було виявлено у Десні

Російський понтонний міст на Десні. Фото: t.me/DPSUkr

На території Чернігівської області, на річці Десна, українські прикордонники виявили великий плавучий об'єкт. Виявилось, що це російський понтонний міст.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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Повідомляється, що прикордонні війська на Чернігівщині стежили за цією підозрілою спорудою до того моменту, як вона наблизилася до українського берега і зупинилася.

Згодом з'ясувалося, що це понтонний міст, який раніше використовували російські війська для переправи.

Зараз сапери перевірили конструкцію і підтвердили, що вона не становить небезпеки.

Нагадаємо, що у Чернігівській області завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина. Його було зруйновано під час вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року.

Також ми писали, що на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.