Російський понтонний міст було виявлено у Десні

Прикордонники виявили на Десні російський понтонний міст
На території Чернігівської області, на річці Десна, українські прикордонники виявили великий плавучий об'єкт. Виявилось, що це російський понтонний міст.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Російський понтонний міст у Десні
Повідомляється, що прикордонні війська на Чернігівщині стежили за цією підозрілою спорудою до того моменту, як вона наблизилася до українського берега і зупинилася.
Згодом з'ясувалося, що це понтонний міст, який раніше використовували російські війська для переправи.
Зараз сапери перевірили конструкцію і підтвердили, що вона не становить небезпеки.
Нагадаємо, що у Чернігівській області завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина. Його було зруйновано під час вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року.
Також ми писали, що на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.
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