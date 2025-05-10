Отец-одиночка не смог выехать за границу из-за запрета от пограничников — какое решение принял суд

Мужчина в машине с ребенком. Фото иллюстративное: freepik.com

Пограничники не позволили выехать за границу мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка и имеет отсрочку. Решение охранников госграницы отец-одиночка обжаловал в суде.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд принял 29 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, истец пытался пересечь границу в пункте пропуска "Шегини-Медика". Пограничникам он предоставил военно-учетный документ с отметкой об отсрочке, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и копию судебного решения о расторжении брака. Несмотря на это охранники госграницы не позволили ему выехать, объяснив запрет якобы отсутствием полного пакета документов.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что документы, которые предоставил истец, подтверждают его статус отца-одиночки, воспитывающего ребенка без участия другого родителя.

Пограничники отзыв на иск не подали и не объяснили, каких именно документов не хватало. Суд признал их действия противоправными и отменил отказ на выезд.

Напомним, двое мужчин из Закарпатья за взятку меняли учетные данные мужчин в Едином государственном реестре призывников. Одного из нарушителей приговорили к испытательному сроку, другого — к уплате штрафа.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области пограничники обвинили студента в намерении незаконно пересечь госграницу. Парня хотели привлечь к административной ответственности, однако ему удалось обжаловать это решение в суде.