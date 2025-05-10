Батько-одинак не зміг виїхати за кордон через заборону від прикордонників — яке рішення ухвалив суд

Чоловік в автівці з дитиною. Фото ілюстративне: freepik.com

Прикордонники не дозволили виїхати за кордон чоловіку, який самостійно виховує дитину та має відстрочку. Рішення охоронців держрубежів батько-одинак оскаржив суді.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 29 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, позивач намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Шегині-Медика". Прикордонникам він надав військово-обліковий документ із позначкою про відстрочку, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім'ї та копію судового рішення про розірвання шлюбу. Попри це охоронці держрубежів не дозволили йому виїхати, пояснивши заборону нібито відсутністю повного пакета документів.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що документи, які надав позивач, підтверджують його статус батька-одинака, що виховує дитину без участі іншого з батьків.

Прикордонники відзив на позов не подали й не пояснили, яких саме документів бракувало. Суд визнав їхні дії протиправними та скасував відмову на виїзд.

Нагадаємо, двоє чоловіків із Закарпаття за хабар змінювали облікові дані чоловіків в Єдиному державному реєстрі призовників. Одного з порушників засудили до іспитового терміну, іншого — до сплати штрафу.

Також ми повідомляли, що в Закарпатській області прикордонники звинуватили студента в намірі незаконно перетнути держкордон. Хлопця хотіли притягнути до адміністративної відповідальності, однак йому вдалося оскаржити це рішення в суді.