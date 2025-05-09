Прикордонники звинуватили студента у спробі незаконно перетнути кордон — яке рішення ухвалив суд

Прикордонник зупинив автівку для перевірки. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники звинуватили студента в незаконному перетині кордону. Хлопця хотіли притягнути до адміністративної відповідальності, але йому вдалося оскаржити таке рішення в суді.

Про це йдеться в постанові, яку Великоберезнянський районний суду Закарпатської області ухвалив 28 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку квітня студент Київського торговельно-економічного університету разом із дівчиною та двома друзями вирушив до Ужгорода, щоб подивитися на цвітіння сакури. Молоді люди забронювали на сайті Booking кімнати в готелях і придбали квитки на поїзд в обидва напрямки.

Мандрівка тривала недовго: коли студенти їхали до Ужгорода, до них у вагон зайшли прикордонники. Юнаки пред'явили їм облікові записи в "Резерв+", однак цього охоронцям держрубежів виявилося замало. За відсутність паперових військово-облікових документів двох хлопців зняли з поїзда, доставили до відділку ДПСУ "Стужиця" та склали відносно них протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Рішення суду

Під час судового засідання адвокатка хлопця зазначила, що її підзахисний навчається у виші — покидати Україну йому не було сенсу. Жодних речей чи документів, які свідчили б про намір перетнути кордон, в юнака не виявили. Доказів того, що фігурант рухався до кордону в обхід пунктів пропуску, також не було. Справу про адміністративне порушення закрили, однак постанову впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок двом чоловікам, які підпалили автомобіль військовослужбовця. Їх засудили до ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Упродовж кількох місяців 2024 року йому вдалося вивезти з України п'ятьох чоловіків.