Пограничники обвинили студента в попытке незаконно пересечь границу — какое решение принял суд

Пограничник остановил машину для проверки. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Закарпатской области пограничники обвинили студента в незаконном пересечении границы. Парня хотели привлечь к административной ответственности, но ему удалось обжаловать такое решение в суде.

Об этом говорится в постановлении, которое Великоберезнянский районный суд Закарпатской области принял 28 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в начале апреля студент Киевского торгово-экономического университета вместе с девушкой и двумя друзьями отправился в Ужгород, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Молодые люди забронировали на сайте Booking комнаты в гостиницах и приобрели билеты на поезд в оба направления.

Путешествие длилось недолго: когда студенты ехали в Ужгород, к ним в вагон зашли пограничники. Юноши предъявили им учетные записи в "Резерв+", однако этого охранникам госрубежей оказалось мало. За отсутствие бумажных военно-учетных документов двух парней сняли с поезда, доставили в отделение ГПСУ "Стужица" и составили в отношении них протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Решение суда

Во время судебного заседания адвокат парня отметила, что ее подзащитный учится в вузе — покидать Украину ему не было смысла. Никаких вещей или документов, которые свидетельствовали бы о намерении пересечь границу, у юноши не обнаружили. Доказательств того, что фигурант двигался к границе в обход пунктов пропуска, также не было. Дело об административном нарушении закрыли, однако постановление в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор двум мужчинам, которые подожгли автомобиль военнослужащего. Их приговорили к заключению.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который переправлял военнообязанных за границу. В течение нескольких месяцев 2024 года ему удалось вывезти из Украины пятерых мужчин.