Что известно о подозрении для руководителя Днепропетровской МСЭК

Экс-глава МСЭК получила подозрение. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР вместе с НАПК выдвинули подозрение бывшей руководительнице Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Это связано с представлением недостоверных данных в декларации на сумму в несколько миллионов гривен.

Об этом сообщает ГБР.

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В декларации за 2023 год чиновница не указала квартиру в престижном жилом комплексе и автомобиль, которые принадлежат ее мужу. Кроме того, она не задекларировала доход мужа и его финансовые активы, размещенные на банковских счетах.

Кроме того Бюро установило, что и указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.

Женщина подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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