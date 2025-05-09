Що відомо про підозру для керівниці Дніпропетровської МСЕК

Ексголова МСЕК отримала підозру. Фото: ДБР

Співробітники ДБР разом із НАЗК висунули підозру колишній очільниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Це пов'язано з поданням недостовірних даних у декларації на суму в кілька мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДБР.

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В декларації за 2023 рік посадовиця не вказала квартиру в престижному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Крім того, вона не задекларувала дохід чоловіка та його фінансові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того, Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів становить понад 3,2 млн гривень.

Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

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