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Приховала майно на 3 млн грн — ексголова МСЕК отримала підозру

9 травня 2025 18:10
Анастасія Писаненко - редактор
Що відомо про підозру для керівниці Дніпропетровської МСЕК
Ексголова МСЕК отримала підозру. Фото: ДБР
Анастасія Писаненко - редактор

Співробітники ДБР разом із НАЗК висунули підозру колишній очільниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Це пов'язано з поданням недостовірних даних у декларації на суму в кілька мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДБР.

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Що відомо про підозру для керівниці Дніпропетровської МСЕК

В декларації за 2023 рік посадовиця не вказала квартиру в престижному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Крім того, вона не задекларувала дохід чоловіка та його фінансові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того, Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів становить понад 3,2 млн гривень.

Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нового очільника мобілізаційного департаменту міськради. 

А також про чоловіка, який покусав поліцейського.

ДБР медики Дніпропетровська область підозра МСЕК
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