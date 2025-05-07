Мешканець Кременчука напідпитку покусав поліцейського, за що отримав вирок суду

Патрульна поліція України. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд Кременчука ухвалив рішення щодо місцевого жителя, який завдав легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів. Під час затримання він покусав поліцейського прямо в службовому авто.

Про цей повідомляє Суспільне Полтава.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Патрульні прибули на виклик до житлового будинку в Кременчуці. Підсудний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці намагалися припинити адміністративні правопорушення, пов'язані з дрібним хуліганством, вживанням алкоголю в громадському місці та появою на людях напідпитку.

Під час затримання та перевезення до відділення поліції підсудний чинив опір, намагався втекти й укусив працівника поліції за гомілку та мізинець руки. В результаті у правоохоронця були виявлені рана та садна, які, згідно з висновком експертизи, класифікуються як легкі тілесні ушкодження.

Підсудний, слюсар-сантехнік за місцем проживання, не мав попередніх судимостей.

Що вирішив суд

Підсудний уклав угоду зі стороною обвинувачення і визнав свою провину за статтею 345 Кримінального кодексу України — "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Суд призначив підсудному покарання у вигляді позбавлення волі на один рік, але звільнив його з іспитовим строком на три роки.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області чоловік перешкоджав роботі працівників територіального центру комплектування. Він погрожував їм битою.

Також повідомлялось, що у Харкові пацієнт втратив зір після операції. Лікаря-отоларинголога з приватної клініки відправили під суд.