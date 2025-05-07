Житель Кременчуга навеселе покусал полицейского, за что получил приговор суда

Патрульная полиция Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Кременчуга принял решение в отношении местного жителя, который нанес легкие телесные повреждения работнику правоохранительных органов. Во время задержания он покусал полицейского прямо в служебном авто.

Об этом сообщает Суспільне Полтава.

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Детали дела

Патрульные прибыли на вызов в жилой дом в Кременчуге. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители пытались прекратить административные правонарушения, связанные с мелким хулиганством, употреблением алкоголя в общественном месте и появлением на людях навеселе.

Во время задержания и перевозки в отделение полиции подсудимый оказал сопротивление, пытался убежать и укусил работника полиции за голень и мизинец руки. В результате у правоохранителя были обнаружены рана и ссадины, которые, согласно заключению экспертизы, классифицируются как легкие телесные повреждения.

Подсудимый, слесарь-сантехник по месту жительства, не имел предыдущих судимостей.

Что решил суд

Подсудимый заключил сделку со стороной обвинения и признал свою вину по статье 345 Уголовного кодекса Украины — "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на один год, но освободил его с испытательным сроком на три года.

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