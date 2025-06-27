Как работает прифронтовой бизнес — государство предоставит дополнительные стимулы

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 25 июня прибыл в Харьков, где встретился с городским головой Игорем Тереховым и представителями бизнес-сообщества в регионе. Ключевыми вопросами, которые обсудили стороны, были поддержка и помощь бизнесу на прифронтовых территориях.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев.

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Как известно, Терехов обратился к руководству государства, чтобы оно предоставило преференции предпринимателям из Харькова, Сум, Запорожья, Херсона, Днепра и других прифронтовых территорий. По его словам, экономическая деятельность на этих территориях значительно затруднена из-за высоких военных рисков.

"Сегодня эти регионы — форпост Украины. Мы отдаем очень много в этой войне! И государство должно компенсировать хотя бы частично то, что люди с этих территорий теряют ежедневно. Бизнес нуждается в налоговых льготах, страховании военных рисков, улучшении кредитных условий. Я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому и правительству, которые поддержали инициативу отменить местные налоги и сборы в Харькове. И мы будем пролонгировать это решение. Но есть еще очень много актуальных вопросов, в которых бизнесу нужна помощь государства. В частности, нам необходимо победить в борьбе за внутренних и внешних инвесторов, чтобы не мешать работе предприятий, а наоборот — всесторонне способствовать их развитию", — подчеркнул мэр Харькова.

Гетманцев приехал на встречу и представил там комплексную "Программу поддержки территорий с высоким уровнем риска безопасности и мер по стимулированию их развития". Именно она будет способствовать поддержке бизнеса. Он отметил, что именно внедрение ряда экономических инструментов должны стать одним из основных направлений помощи бизнесу. В качестве примера он привел программу доступных кредитов для территорий с высоким уровнем риска безопасности с полной или частичной компенсацией процентной ставки коммерческих банков по кредитам предприятиям в прифронтовых регионах.

Кроме того, вспомогательными инструментами могут быть государственные гарантии, дерегуляция и совершенствование инструментов государственной поддержки инвестиций и развития, внедрение действенной системы страхования военных рисков, предоставление грантов для создания или развития бизнеса.

В то же время Гетманцев считает, что меры налогового стимулирования являются не менее важными. В том числе освобождение от уплаты налога на прибыль при условии его реинвестирования (на 10 лет), компенсация уплаты части НДФЛ и ЕСВ бизнесом при условии создания новых рабочих мест в прифронтовых регионах и тому подобное.

Председатель комитета ВРУ призвал представителей прифронтового бизнеса присоединиться к обсуждению и улучшению этой "Программы", чтобы она как можно быстрее стала для них инструментом поддержки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось. Однако худшая ситуация в столице Украины.

В то же время ранее Даниил Гетманцев назвал цифру теневого рынка в Украине. Если бы эти деньги поступили в бюджет, они могли бы пойти на повышение зарплат учителям и медикам втрое, а также на армию и пенсии.