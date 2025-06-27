Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Прифронтовой бизнес получит льготы от государства — детали

Прифронтовой бизнес получит льготы от государства — детали

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:44
Как работает прифронтовой бизнес — государство предоставит дополнительные стимулы
Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Как государство поможет прифронтовому бизнесу

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 25 июня прибыл в Харьков, где встретился с городским головой Игорем Тереховым и представителями бизнес-сообщества в регионе. Ключевыми вопросами, которые обсудили стороны, были поддержка и помощь бизнесу на прифронтовых территориях.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Как государство поможет прифронтовому бизнесу

Как известно, Терехов обратился к руководству государства, чтобы оно предоставило преференции предпринимателям из Харькова, Сум, Запорожья, Херсона, Днепра и других прифронтовых территорий. По его словам, экономическая деятельность на этих территориях значительно затруднена из-за высоких военных рисков.

"Сегодня эти регионы — форпост Украины. Мы отдаем очень много в этой войне! И государство должно компенсировать хотя бы частично то, что люди с этих территорий теряют ежедневно. Бизнес нуждается в налоговых льготах, страховании военных рисков, улучшении кредитных условий. Я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому и правительству, которые поддержали инициативу отменить местные налоги и сборы в Харькове. И мы будем пролонгировать это решение. Но есть еще очень много актуальных вопросов, в которых бизнесу нужна помощь государства. В частности, нам необходимо победить в борьбе за внутренних и внешних инвесторов, чтобы не мешать работе предприятий, а наоборот — всесторонне способствовать их развитию", — подчеркнул мэр Харькова.

Гетманцев приехал на встречу и представил там комплексную "Программу поддержки территорий с высоким уровнем риска безопасности и мер по стимулированию их развития". Именно она будет способствовать поддержке бизнеса. Он отметил, что именно внедрение ряда экономических инструментов должны стать одним из основных направлений помощи бизнесу. В качестве примера он привел программу доступных кредитов для территорий с высоким уровнем риска безопасности с полной или частичной компенсацией процентной ставки коммерческих банков по кредитам предприятиям в прифронтовых регионах.

Кроме того, вспомогательными инструментами могут быть государственные гарантии, дерегуляция и совершенствование инструментов государственной поддержки инвестиций и развития, внедрение действенной системы страхования военных рисков, предоставление грантов для создания или развития бизнеса.

В то же время Гетманцев считает, что меры налогового стимулирования являются не менее важными. В том числе освобождение от уплаты налога на прибыль при условии его реинвестирования (на 10 лет), компенсация уплаты части НДФЛ и ЕСВ бизнесом при условии создания новых рабочих мест в прифронтовых регионах и тому подобное.

Председатель комитета ВРУ призвал представителей прифронтового бизнеса присоединиться к обсуждению и улучшению этой "Программы", чтобы она как можно быстрее стала для них инструментом поддержки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось. Однако худшая ситуация в столице Украины.

В то же время ранее Даниил Гетманцев назвал цифру теневого рынка в Украине. Если бы эти деньги поступили в бюджет, они могли бы пойти на повышение зарплат учителям и медикам втрое, а также на армию и пенсии.

Харьков Даниил Гетманцев бизнес помощь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации