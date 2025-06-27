Як працює прифронтовий бізнес — держава надасть додаткові стимули

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев 25 червня прибув до Харкова, де зустрівся з міським головою Ігорем Тереховим та представниками бізнес-спільноти в регіоні. Ключовими питаннями, які обговорили сторони, були підтримка та допомога бізнесу на прифронтових територіях.

Про це повідомив Данило Гетманцев.

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Як держава допоможе прифронтовому бізнесу

Як відомо, Терехов звернувся до керівництва держави, аби воно надало преференції підприємцям з Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона, Дніпра та інших прифронтових територій. За його словами, економічна діяльність на цих територіях значно ускладнена через високі воєнні ризики.

"Сьогодні ці регіони — форпост України. Ми віддаємо дуже багато у цій війні! І держава повинна компенсувати хоча б частково те, що люди з цих територій втрачають щодня. Бізнес потребує податкових пільг, страхування воєнних ризиків, покращення кредитних умов. Я вдячний Президенту Володимиру Зеленському та уряду, які підтримали ініціативу скасувати місцеві податки та збори в Харкові. І ми будемо пролонгувати це рішення. Але є ще дуже багато актуальних питань, у яких бізнесу потрібна допомога держави. Зокрема, нам необхідно перемогти в боротьбі за внутрішніх і зовнішніх інвесторів, щоб не заважати роботі підприємств, а навпаки — всебічно сприяти їхньому розвитку", — наголосив мер Харкова.

Гетманцев приїхав на зустріч і презентував там комплексну "Програму підтримки територій з високим рівнем безпекового ризику та заходів щодо стимулювання їх розвитку". Саме вона буде сприяти підтримці бізнесу. Він наголосив, що саме впровадження низки економічних інструментів мають стати одним з основних напрямів допомоги бізнесу. Як прикладі він навів програму доступних кредитів для територій з високим рівнем безпекового ризику з повною або частковою компенсацією процентної ставки комерційних банків за кредитами підприємствам у прифронтових регіонах.

Крім того, допоміжними інструментами можуть бути державні гарантії, дерегуляція та вдосконалення інструментів державної підтримки інвестицій та розвитку, впровадження дієвої системи страхування воєнних ризиків, надання грантів для створення або розвитку бізнесу.

Водночас Гетманцев вважає, що заходи податкового стимулювання є не менш важливими. У тому числі звільнення від сплати податку на прибуток за умови його реінвестування (на 10 років), компенсація сплати частини ПДФО та ЄСВ бізнесом за умови створення нових робочих місць у прифронтових регіонах тощо.

Голова комітету ВРУ закликав представників прифронтового бізнесу долучитися до обговорення та покращення цієї "Програми", аби вона якнайшвидше стала для них інструментом підтримки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Одещині закрилося удвічі більше ФОПів, ніж відкрилося. Однак найгірша ситуація у столиці України.

Водночас раніше Данило Гетманцев назвав цифру тіньового ринку в Україні. Якби ці гроші поступили в бюджет, вони могли б піти на підвищення зарплат вчителям та медикам втричі, а також на армію і пенсії.