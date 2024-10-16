Молдова готова только к мирной реинтеграции Приднестровья — детали

Приднестровье. Фото: Facebook

В последние годы вопрос Приднестровья вернулся к экспертным дискуссиям. Молдова готова вернуть регион мирным путем без применения силы.

Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции в правительстве Молдовы Олег Серебрян и сотрудник Бюро по политике реинтеграции Дан Нику подготовили статью, которую опубликовала "Европейская правда".

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Приднестровский вопрос

В составе Молдавской ССР территория Приднестровья не имела определенного статуса, а ее идентичность на протяжении веков постоянно менялась.

В 1940 году советская власть образовала Молдавскую ССР и присоединила к ней территорию левого берега Днестра, где преобладало румыноязычное население. С тех пор пять районов республики, находившихся на левом берегу Днестра, стали ее частью без какого-либо отдельного статуса.

После 34 лет отсутствия контроля Кишинева над Приднестровьем, социальные связи между двумя берегами Днестра остаются сильными. Люди с обеих сторон не воспринимают друг друга как угрозу.

Из около 350 тысяч жителей Приднестровья более 90% гражданство Молдовы, и многие из них получают социальную помощь от центрального правительства.

"Но главный вывод из истории и современного состояния этой земли — это то, что левобережье Днестра остается частью нашей страны. Это единственный возможный путь, и мы должны приложить все усилия для мирной реинтеграции региона", — говорится в статье.

После 1992 года Кишинев начал диалог с непризнанными структурами Тирасполя при посредничестве ОБСЕ.

Серебрян и Нику отметили, что поддерживали эти форматы в течение многих лет. И хотя после начала российской военной агрессии встречи "5+2" стали невозможными, но рабочие группы и формат "1+1" собираются регулярно. Они считают, что мирное урегулирование конфликта невозможно без диалога.

По их словам, преданность пути мирной реинтеграции приносит результаты.

"Нам удалось привлечь левобережье Днестра к переговорам с ЕС по Соглашению об ассоциации. Приднестровский регион вместе с остальной территорией страны вошел в зону свободной торговли с Евросоюзом. Поэтому сегодня более двух третей торговых операций левобережья Днестра идут в ЕС", — говорится в статье.

Отмена визового режима с ЕС и другие шаги способствовали значительному увеличению количества жителей Приднестровья, которые подали заявки на получение молдавских паспортов и стали гражданами страны. Большинство предприятий региона зарегистрировались в органах власти Молдовы, что легализовало их деятельность, в частности в сфере экспорта.

Стремление сохранить внутриполитическую стабильность в Молдове

Еще одной важной причиной, почему Кишинев отдает предпочтение мирной реинтеграции, является стремление сохранить внутриполитическую стабильность в стране.

Пророссийские политические партии и влиятельные группы пытаются дестабилизировать ситуацию, распространяя пророссийские нарративы и дезинформацию о якобы планах молдавских властей по нападению на Приднестровье.

При этом молдавские власти закрепили мирный курс как основную стратегию в законодательстве.

"Много надежд на успешную реинтеграцию связано с евроинтеграцией. Республика Молдова в 2022 году одновременно с Украиной стала кандидатом, а в 2024 году начала официальные вступительные переговоры. По нашим оценкам, повышение уровня жизни на правом берегу Днестра может стать катализатором дальнейшей интеграции левобережья", — говорится в статье.

Впереди - укрепление энергетической независимости. На правом берегу Днестра уже прекратили потребление газа от "Газпрома". Введение рыночных цен поможет разорвать порочный круг, который тираспольские структуры используют для финансирования режима, держащего страну в разделе.

В комплексе с другими инициативами Кишинев активно модернизирует и укрепляет силы безопасности и обороны.

Напомним, полиция Молдовы провела обыски в домах лидеров группы, связанной с Иланом Шором, в рамках расследования о вмешательстве в президентские выборы 20 октября.

Также в Молдове во время спецоперации был задержан идеолог российской вооруженной агрессии против Украины Дмитрий Чистилин, который активно способствовал аннексии Крыма и оккупации Донбасса.